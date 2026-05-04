Bức tường ngăn cách khu công nghiệp ở TP.HCM bị phá dỡ

Người dân phường Phú Mỹ và Tân Phước (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), TP.HCM phản ánh dọc các bức tường rào ngăn cách giữa Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 đã bị nhiều người phá bỏ.

Theo người dân địa phương, bức tường (gạch) được dựng lên là để ngăn cách giữa nội ô khu công nghiệp và phần đất người dân phía bên ngoài (giáp ranh). Tuy nhiên, trong thời gian qua nhiều người đã tự ý phá bức tường tại hơn 10 điểm để mở lối đi ra phía Khu công nghiệp.

Phá bức trường mở lối đi vào bên trong khu công nghiệp.

Sau khi những bức tường này được phá bỏ, các hoạt động kinh doanh, dịch vụ như: điểm vá vỏ xe, nơi tập kết vật tư, bãi đậu xe, văn phòng doanh nghiệp... thậm chí có cả sân bóng đá mini, ngang nhiên hoạt động.

Nghiêm trọng hơn, hàng ngày các loại phương tiện có nhu cầu tập kết vật tư, nguyên liệu, giao dịch vận tải ra vào thường xuyên gây mất an ninh trật tự Khu công nghiệp.

Làm bãi tập kết, nhà xưởng phía sau bức tường khu công nghiệp.

Người dân 2 phường Phú Mỹ và Tân Phước đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng thực trạng này vẫn tiếp diễn.

Một lãnh đạo Văn phòng HĐND, UBND phường Phú Mỹ cho biết phường sẽ thành lập đoàn kiểm tra thực địa các vị trí mà người dân tự ý phá tường rào, nếu phát hiện sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.