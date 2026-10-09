Mối đe dọa lớn nhất tới kết quả học tập của sinh viên

Khảo sát sinh viên cho thấy trì hoãn là một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả học tập, đồng thời gây căng thẳng và tác động đến sức khỏe tinh thần.

Trì hoãn ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí PLOS One, khảo sát hơn 65.000 sinh viên Mỹ. Kết quả, gần 50% số người tham gia cho biết trì hoãn ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành việc học. Trong khi đó, các yếu tố như tăng động giảm chú ý (ADHD), lo âu hay gánh nặng tài chính lại tác động thấp hơn đáng kể.

Ngoài ra, gần một nửa sinh viên thừa nhận trì hoãn là nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng, vượt xa những rào cản khác như bắt nạt hay áp lực từ gia đình.

Vòng luẩn quẩn độc hại do trì hoãn gây ra

Itamar Shatz, tác giả nghiên cứu, giảng viên liên kết tại Đại học Cambridge (Anh), cho biết ông không bất ngờ khi khảo sát ghi nhận những ảnh hưởng tiêu cực của trì hoãn, nhưng ngạc nhiên trước mức độ tác động của thói quen này.

Theo ông, trì hoãn có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, công việc và các mối quan hệ, đồng thời gây căng thẳng, tác động đến sức khỏe và khiến người mắc ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ.

Nghiên cứu cũng cho thấy trì hoãn có thể góp phần tạo ra vòng luẩn quẩn, khiến các vấn đề khác như căng thẳng xuất hiện hoặc trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng hạn, khi sinh viên trì hoãn một nhiệm vụ, họ có thể cảm thấy căng thẳng. Căng thẳng khiến giấc ngủ bị gián đoạn, từ đó làm họ khó bắt tay vào công việc và tiếp tục trì hoãn.

Fuschia Sirois, giáo sư tâm lý học tại Đại học Durham (Anh), cho biết ảnh hưởng của trì hoãn đối với cuộc sống và sức khỏe của sinh viên đã được nghiên cứu trong gần 30 năm. Những nghiên cứu đầu tiên về chủ đề này xuất hiện vào cuối thập niên 1990 - đầu những năm 2000.

Theo bà, các nghiên cứu trước đây đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về tác động tiêu cực của trì hoãn. Nghiên cứu mới, với số lượng người tham gia lớn, bổ sung thông tin về mức độ ảnh hưởng của thói quen này so với những vấn đề khác. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đây chỉ là nghiên cứu mô tả tình hình tại một thời điểm, do đó cần thận trọng khi đưa ra kết luận.

Đừng đánh đồng trì hoãn là lười biếng

GS Sirois cho biết quan niệm coi trì hoãn là “khuyết điểm trong tính cách” vẫn tồn tại, dù vấn đề này đã được nghiên cứu trong nhiều năm.

“Con người trì hoãn để tránh những cảm xúc khó chịu liên quan đến một nhiệm vụ. Điều đó có thể giúp họ cảm thấy dễ chịu hơn trong thời gian ngắn. Nhưng về lâu dài, cảm giác tội lỗi, xấu hổ và căng thẳng do trì hoãn sẽ quay trở lại, ảnh hưởng đến sức khỏe và trạng thái tinh thần”, bà nói.

Tiến sĩ Itamar Shatz (Đại học Cambridge) cũng cho rằng không nên đánh đồng trì hoãn với lười biếng. Người hay trì hoãn vẫn có thể có động lực hoàn thành công việc, nhưng bị cản trở bởi những yếu tố như chủ nghĩa cầu toàn hoặc kiệt sức.

Vì vậy, Shatz cho rằng các trường đại học cần nhìn nhận trì hoãn là một trở ngại đáng kể đối với sinh viên, thay vì xem đây là vấn đề quản lý thời gian có thể giải quyết bằng những hướng dẫn đơn giản.

“Các trường cần hiểu rằng trì hoãn là một trong những trở ngại lớn nhất mà sinh viên phải đối mặt và cần được giải quyết bằng các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Điều đáng mừng là nghiên cứu cho thấy những biện pháp can thiệp có thể giúp ích”, ông nói.

Hai cuốn sách hỗ trợ sinh viên khắc phục sự trì hoãn. Ảnh: Alpha Books.

Về phía sinh viên, trong cuốn Ngay bây giờ hoặc không bao giờ, tác giả S.J. Scott chỉ ra 23 thói quen khắc phục sự trì hoãn.

Tuy nhiên, cuốn sách không đơn thuần liệt kê các mẹo để sinh viên làm theo. Thay vào đó, S.J. Scott phân tích những tình huống cụ thể trong nhiều lĩnh vực, giúp người đọc hiểu cách vận dụng linh hoạt thói quen này vào đời sống hàng ngày.

Trong khi đó, ở cuốn sách Sẵn sàng cho mọi việc, David Allen đã đề xuất phương pháp GTD (Getting Things Done) với 5 bước quản lý công việc: Thu thập, xử lý, tổ chức, xem xét và thực hiện. Phương pháp này giúp sinh viên xác định mục tiêu, ước mơ cá nhân, từ đó bắt đầu hành động thay vì trì hoãn do mất phương hướng.

Bên cạnh đó, sách cũng hướng dẫn kỹ năng lên danh sách việc cần làm, sử dụng lịch và hệ thống lưu trữ để quản lý công việc hiệu quả hơn.