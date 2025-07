Modric có bến đỗ mới

Luka Modric chuyển sang khoác áo AC Milan ngay khi kết thúc chiến dịch FIFA Club World Cup 2025™ với Real Madrid.

Modric trở thành tân binh của AC Milan hè 2025.

Truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Modric đạt mọi thỏa thuận gia nhập AC Milan. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùm cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định vụ chuyển nhượng hoàn tất chiều 10/7.

Theo The Athletic, Modric ký hợp đồng một năm với mức lương 3,5 triệu euro mỗi mùa, cộng với các khoản thưởng có thể giúp tổng thu nhập vượt qua 4 triệu euro/năm sau thuế. Con số này thấp hơn nhiều so với mức lương hơn 10 triệu euro/năm mà Modric nhận được tại sân Bernabeu.

Sáng 10/7, Modric chơi trận cuối cùng cho "Los Blancos" trong thất bại 0-4 trước PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025™. Tiền vệ người Croatia xúc động, thậm chí bật khóc khi trận đấu kết thúc.

Modric có một sự nghiệp lẫy lừng, không chỉ ở cấp câu lạc bộ với Real Madrid mà còn ở tuyển quốc gia Croatia. Anh kết thúc hợp đồng sau 13 năm đầy vinh quang cùng Real Madrid, giành được hầu hết danh hiệu cao quý, từ La Liga, Champions League cho tới Quả bóng vàng 2018.

Modric là một Milanista từ khi còn nhỏ. Cựu giám đốc Kỹ thuật Zvonimir Boban cho biết: "Cậu ấy yêu Milan từ thuở nhỏ và luôn giữ niềm đam mê đó. Modric chưa từng cân nhắc nghiêm túc việc đến San Siro vì còn muốn cống hiến trọn vẹn cho Real".

