Real Madrid chia tay Modric, Vazquez

Rạng sáng 10/7, Real thảm bại 0-4 trước PSG ở bán kết FIFA Club World Cup 2025. Cả Modric và Vazquez ngồi dự bị từ đầu trận và chỉ vào sân trong hiệp hai, khi Real bị đối thủ dẫn trước 3 bàn. Dù chơi nỗ lực, bộ đôi này vẫn không thể giúp Real có bàn danh dự.

Sau khi mùa giải 2024/25 khép lại, Modric và Vazquez đều chấp nhận chia tay Real sau khi hợp đồng hết hạn. Với Modric, anh gia nhập AC Milan trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuyển thủ Croatia chủ động xin hoãn thủ tục kiểm tra y tế với đội bóng Serie A, nhằm tập trung hoàn toàn cho những ngày cuối cùng khoác áo Real Madrid.

Modric nhận được sự quan tâm từ Saudi Arabia và MLS nhưng vẫn ưu tiên tiếp tục thi đấu ở châu Âu. Anh muốn duy trì phong độ đỉnh cao để có thể góp mặt cùng tuyển Croatia tại World Cup hè sang năm, thời điểm bản thân tròn 40 tuổi.

Gia nhập Real Madrid từ Tottenham năm 2012, Modric có 591 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, giành 6 chức vô địch Champions League và thắng giải Quả bóng Vàng năm 2018.

Trong khi đó, Vazquez vẫn đang xem xét bến đỗ mới và chưa vội ra quyết định về tương lai. Sau 401 lần ra sân cho Real, cầu thủ đa năng này ghi 38 bàn.

Tương tự Modric, Vazquez cũng có bộ sưu tập đồ sộ khi góp mặt trong lứa thế hệ vàng của Real, với 4 danh hiệu La Liga, 5 Champions League, 4 Siêu cúp châu Âu và hàng loạt chức vô địch khác.

