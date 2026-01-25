Mô hình idol như CONGB sẽ xâm chiếm Vpop?

Sau thành công tại Anh trai Say “Hi”, CONGB mới có màn debut chính thức với khán giả Việt qua single “bài hát này dành riêng cho mình em”, và sau đó là một EP 5 bài “CONGBDAY” được đầu tư chỉn chu.

Ở Anh trai say “Hi” mùa thứ hai, ngoài những ca sĩ lọt vào Best 5, thì CONGB được xem là một trong những “anh trai” được lợi nhiều nhất. Trước đó, chỉ có số ít khán giả theo dõi Kpop hoặc Cpop mới biết đến Công bởi anh tham gia các show tuyển chọn idol là Boy’s Planet (Hàn Quốc) và Starlight Boys (Trung Quốc). Bởi cũng không đi quá sâu hay là một thí sinh quá nổi bật nên hầu như khán giả trong nước không biết đến Công.

Tuy nhiên, khi bước vào Anh trai say Hi”, những kỹ năng rèn luyện ở các cuộc thi nước ngoài đã giúp CONGB có những màn trình diễn nổi bật, liên tục gây chú ý với khán giả. Ngoài ra, phong cách vui tươi, trẻ trung nhiều năng lượng cũng khiến CONGB thu hút được rất nhiều người hâm mộ mới. Tuy không vào được Best 5, nhưng fan của CONGB cũng cho thấy sự hoạt động chuyên nghiệp, định hướng theo mô hình của những idol quốc tế.

CONGB được đào tạo theo hướng thần tượng, và đã có nhiều kinh nghiệm quốc tế trước khi debut.

Mô hình idol cũng là hướng đi mà CONGB lựa chọn. Thế nên, âm nhạc trong EP CONGBDAY đầu tay của Công cũng bám sát và phản ánh rõ ràng phong cách này: vui tươi, dễ nghe, không sử dụng nhiều kỹ thuật, phong cách phức tạp, tập trung vào tạo dựng hình ảnh, hình tượng rõ nét.

Đầu tư chỉn chu, kĩ lưỡng

Ở EP đầu tay này, CONGB lựa chọn hợp tác với những nhạc sĩ, producer đã có nhiều kinh nghiệm trên thị trường như Trid Minh (nổi tiếng qua những sáng tác dành cho Phương Ly, Thiều Bảo Trâm), Dlight (nhạc sĩ thuộc SHube, tham gia sáng tác trong album Giai nhân của Văn Mai Hương), Wokeup (Producer có thể mạnh về hiphop, tham gia sản xuất trong chương trình Rap Việt), KADO (producer thực hiện album Đẫm tình của Juky San cũng như tham gia Anh trai, Em xinh). Với sự giúp sức của những tên tuổi hoạt động nhiều năm, đã chứng minh được thực lực bằng vài bản hit trên thị trường, không khó để EP đầu tay của CONGB có chất lượng chỉn chu.

CONGB và các cộng sự xây dựng được một màu sắc âm nhạc thống nhất xuyên suốt, cả 5 bài trong EP đều mang vibe vui tươi, sáng sủa, rực rỡ của một tình yêu mới chớm nở. Nhớ em 8 lần là một cách bày tỏ tình cảm, nỗi nhớ một cách khá thú vị, Vitamin C là khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của đối phương đem lại cảm giác sảng khoái và bừng sáng, hay Sweet Love cũng là những lời tỏ tình rất đỗi ngọt ngào.

Sự góp mặt của các Anh Trai Say "Hi" trong EP CONGBDAY cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng của ê kíp sản xuất.

2 bài hát đã công bố trước đó là bài hát này dành riêng cho mình em cũng như Ngôi sao hy vọng đảm nhận tốt nhiệm vụ nối dài màu sắc tươi trẻ mà CONGB muốn xây dựng. Đặc biệt, bài hát này dành riêng cho mình em là sáng tác của riêng CONGB (hợp tác với buitruonglinh), cũng đạt được một số thành tích ổn định với một nghệ sĩ mới.

Các khách mời tham gia EP CONGBDAY gồm Mason Nguyễn, TEZ, buitruonglinh đều là những người bạn thân của CONGB trong chương trình Anh trai say “Hi”, những verse họ mang tới cũng phù hợp với tổng thể. Nhìn chung, EP CONGBDAY là một sản phẩm được tính toán khá kỹ lưỡng, vừa có những sáng tác đến từ nhạc sĩ có kinh nghiệm tạo hit, đan xen với một bài do chính CONGB viết để chứng tỏ khả năng tham gia sản xuất, cài cắm sự chú ý phù hợp từ những tên tuổi đang nổi và cũng gắn bó với CONGB trong thời gian qua. Xét trên thị trường, EP của CONGB có chất lượng ở mức khá ổn, không có điểm nào để chê trách, và cũng cho thấy sự dụng công, đầu tư của CONGB.

Mô hình idol có mang lại thành công?

Trước đây, thần tượng không phải là mô hình được ưa chuộng ở Vpop. Trong những năm qua, có không ít những nghệ sĩ theo đuổi định hướng này, nhưng ít có người nào bật hẳn lên, có hit lớn được đại chúng điểm mặt nhớ tên. Chính Dương Domic cũng là một nghệ sĩ từng được đào tạo theo mô hình idol Hàn Quốc, debut bằng một sản phẩm được sản xuất bởi producer Hàn Quốc, nhưng anh chỉ chính thức bứt lên, sở hữu vài bản hit trong tay, từ khi chuyển mình theo hướng singer-songwriter.

Vấn đề cốt lõi vẫn chủ yếu nằm ở âm nhạc. Ở Vpop, chỉ 2-3 năm gần đây, người ta mới thấy sự hoạt động mạnh mẽ của các fanclub với những hướng đi cụ thể, bài bản, đi kèm độ chịu chi. Còn trước đó, khán giả chủ yếu của nghệ sĩ vẫn là công chúng nói chung, tức là họ tìm đến với nghệ sĩ bởi âm nhạc. Chính vì thế, việc theo đuổi mô hình thần tượng giống Kpop chưa thực sự thu hút người nghe Việt.

Hướng đi của CONGB hiện tại cũng không khác nhiều các idol Việt trước đây. Những tính toán trong EP CONGBDAY cho thấy anh đang hướng rõ đến đối tượng người nghe cụ thể là những người hâm mộ đã biết đến CONGB từ trước: Âm nhạc tươi vui trẻ trung đúng hình ảnh mà anh muốn xây dựng, những khách mời tham gia cũng là các mối quan hệ thân thiết ngoài đời của Công, ngay cả trong MV Nhớ em 8 lần cũng có sự xuất hiện của những anh em bạn bè từ Anh trai say “hi”. Người hâm mộ CONGB chắc hẳn sẽ rất hào hứng với những lựa chọn này của thần tượng.

Những lựa chọn âm nhạc của CONGBDAY cho thấy rõ mục đích phục vụ tệp fan, xây dựng hình tượng cho CONGB chứ không hướng tới khán giả đại chúng.

Tuy nhiên, nếu đặt các sản phẩm âm nhạc này của CONGB với đại chúng, phần lớn khán giả chưa chắc sẽ cảm thấy ấn tượng. Các sáng tác trong album chỉn chu, sạch sẽ, có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, có phần bắt tai, nhưng đồng thời cũng tạo cảm giác “công nghiệp” của một thần tượng thay vì thể hiện những khía cạnh cá tính độc đáo của người nghệ sĩ. Các âm thanh được lựa chọn trong CONGBDAY rõ ràng chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng visual cho CONGB hơn là tạo nên một màu sắc âm nhạc đáng nhớ. Ngay cả ở sáng tác của chính CONGB là bài hát này dành riêng cho mình em, đây cũng là một bản ballad khá cơ bản, có thể đến từ bất cứ nghệ sĩ trẻ nào thay vì mang những cách viết, phong cách riêng của Công.

Thực ra, âm nhạc “công nghiệp”, “công thức” không phải là xấu, nhất là khi mô hình thần tượng đang dần phát triển ở Vpop cũng như sự chuyên nghiệp của các fanclub đã tăng lên rất nhiều trong những năm vừa qua. EP CONGBDAY tuy không có nhiều dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ, nhưng chỉn chu, dụng công, cũng như góp phần xây dựng hình ảnh của CONGB khá tốt. Cả 2 single bài hát này dành riêng cho mình em và Nhớ em 8 lần cũng đạt được thành tích khá, chứng tỏ fandom của CONGB đủ sức để đưa âm nhạc của anh lan tỏa. CONGBDAY có thể sẽ là cú mở màn cho định hướng idol sẽ nở rộ trong năm 2026 ở nhạc Việt, khi các nghệ sĩ mới từ Anh trai Say “Hi” mùa 2 như Sơn.K, Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn,... cũng như nhóm UPRIZE từ Tân Binh Toàn Năng cũng sẽ thực hiện màn debut của riêng mình.