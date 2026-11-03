Mixue trở thành chuỗi đồ uống lớn nhất thế giới

Với hơn 47.000 cửa hàng trên toàn thế giới, Mixue đã vượt qua McDonald’s để trở thành chuỗi cửa hàng thực phẩm và đồ uống có số lượng điểm bán lớn nhất thế giới.

Chiến lược nhượng quyền toàn cầu giúp Mixue mở rộng nhanh chóng số lượng điểm bán. Ảnh: TNS.

Chỉ với mức giá từ 45 xu, kem tươi Mixue đã chinh phục hàng triệu tín đồ ăn vặt toàn cầu. Nhưng đằng sau đế chế tỷ USD này là một chiến lược kinh điển được học hỏi từ Dollar General.

Theo Wall Street Journal, hai nhà sáng lập Zhang Hongchao và Zhang Hongfu đã sao chép chính xác "chiến thuật" mà chuỗi bán lẻ khổng lồ Dollar General từng sử dụng để đánh bại Walmart: thâm nhập những "vùng sâu vùng xa" mà các ông lớn chưa hiện diện, tối ưu hóa mọi chi phí và bán với mức giá rẻ nhất.

Ít ai biết rằng đế chế Mixue ngày nay lại khởi nguồn từ một quầy đá bào nhỏ vào năm 1997 với số vốn chỉ 950 USD tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Thay vì sa lầy vào cuộc chiến khốc liệt nhắm vào tầng lớp trung lưu ở Thượng Hải, hai nhà sáng lập đã chọn chiến lược "bao vây thành thị từ các vùng nông thôn", đặt quầy hàng gần các ký túc xá công nhân, chợ làng và các thị trấn đại học. Những “vùng trũng” có ít sự cạnh tranh hơn nhưng lại có tiềm năng lâu dài.

Tầm nhìn đó đã định hình toàn bộ mạng lưới cửa hàng hiện tại của Mixue, 75% tổng số cửa hàng của chuỗi tại Trung Quốc hiện tọa lạc ở các thành phố hạng hai và hạng ba, tận dụng tối đa lợi thế ít cạnh tranh và nhu cầu tiêu thụ lớn.

Nhưng không phải con đường nào cũng trải toàn hoa hồng. Năm 2009, sự đố kỵ trước lượng khách thượng lưu của đối thủ Dairy Queen đã đẩy Zhang Hongfu vào một quyết định sai lầm: mở một cửa hàng cao cấp hơn với nội thất đẹp hơn và nguyên liệu tươi ngon hơn.

Tuy nhiên, việc "lấn sân" sang phân khúc cao cấp này đã ngay lập tức nhận gáo nước lạnh từ thị trường. Cửa hàng chỉ mang về khoản lợi nhuận ít ỏi 900 USD trong hơn 30 tháng hoạt động, trước khi buộc phải đóng cửa.

Sai lầm này đã trở thành bài học xương máu giúp hai anh em quay trở lại với bản sắc cốt lõi của thương hiệu: giá rẻ và phân khúc bình dân.

Năm 2025, Mixue được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Mức định giá khoảng 10 tỷ USD hiện tại chính là minh chứng cho sức mạnh của thương hiệu giá rẻ này, bất chấp áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá cả trong nước.

So với những tượng đài lớn như McDonald's ( 180 tỷ USD ) hay Dollar General ( 26 tỷ USD ), quy mô vốn hóa của Mixue vẫn còn rất nhỏ. Tuy nhiên, chênh lệch về vốn hóa không nói lên tất cả.

Xét riêng về độ phủ sóng và số lượng cửa hàng thực tế, Mixue đã vượt qua hai tên tuổi sừng sỏ trên, khẳng định triết lý "lượng đổi chất dời" trong ngành bán lẻ.

Bên cạnh đó, tại sân nhà, tập đoàn Mixue Group đang dần thâu tóm thị trường cà phê giá rẻ với thương hiệu Lucky Cup. Chuỗi cà phê giá rẻ này đã chính thức vượt mốc 10.000 cửa hàng, nằm trong top các chuỗi cà phê lớn nhất Trung Quốc, chỉ đứng sau hai cái tên đình đám khác là Luckin Coffee và Cotti Coffee.