Mixue vỡ mộng tăng trưởng nhanh

Trong nửa đầu năm 2026, dù doanh thu tăng trưởng, lợi nhuận của Mixue Group lại giảm sút. Khả năng sinh lời của hãng đang chịu áp lực mạnh khi các khoản chi phí tăng lên.

Cổ phiếu của Mixue Group, chuỗi cửa hàng kem và trà sữa Trung Quốc, đã giảm hơn 7% tại sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) trong phiên 29/8, nối dài đà giảm sang phiên thứ 2 liên tiếp sau khi công ty công bố lợi nhuận nửa đầu năm sụt giảm mạnh, theo CNBC.

Trước đó, cổ phiếu Mixue chốt phiên ngày 28/8 giảm 8,37%, trong bối cảnh công ty cho biết doanh thu nửa đầu năm vẫn tăng 2% lên 15,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ USD ), nhưng lợi nhuận lại sụt giảm gần 15% so với cùng kỳ năm trước, xuống 2,32 tỷ nhân dân tệ (khoảng 345,2 triệu USD ).

Công ty cũng đề xuất chi trả cổ tức đặc biệt 2,65 nhân dân tệ/cổ phiếu (khoảng 0,4 USD /cổ phiếu), tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông.

Khả năng sinh lời của Mixue chịu áp lực do chi phí và các khoản chi tăng lên. Công ty cho biết giá vốn bán hàng tăng nhanh hơn doanh thu, chủ yếu do các khoản đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, chi phí bán hàng và phân phối tăng gần 23% do phí tiếp thị và nhân sự tăng cao. Chi phí quản lý cũng tăng 39%, chủ yếu do chi phí nhân viên gia tăng.

Tính đến cuối tháng 6, Mixue Group có nhiều cửa hàng trên toàn cầu hơn McDonald’s và gấp 4 lần số cửa hàng của Dunkin’, với tổng cộng gần 63.987 cửa hàng. Công ty nổi tiếng với các sản phẩm kem và đồ uống có giá phải chăng, trong đó có món kem ốc quế vani King Cone đặc trưng.

Phần lớn cửa hàng của Mixue vẫn nằm tại Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, đến cuối tháng 6, công ty đã có 4.378 cửa hàng ở nước ngoài và đang mở rộng sang các thị trường mới, trong đó có khu vực Trung Á và châu Mỹ.

Trong thời gian tới, Mixue cho biết sẽ đẩy mạnh hiện diện tại Đông Nam Á, đồng thời tiếp tục mở rộng tại Trung Á và châu Mỹ. Công ty cũng có kế hoạch xây dựng chuỗi cung ứng mang tính địa phương hóa hơn để hỗ trợ hoạt động mở rộng ra thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, Mixue cũng đang tìm cách mở rộng hoạt động vượt ra ngoài lĩnh vực đồ uống, với kế hoạch phát triển linh vật Snow King thành một thương hiệu văn hóa toàn cầu thông qua các series hoạt hình, truyện tranh, phim điện ảnh, sản phẩm thương mại và thậm chí cả công viên chủ đề.

Tại Trung Quốc, mức giá cạnh tranh gay gắt cùng chuỗi cung ứng hiệu quả của Mixue đã tạo sức ép lên các thương hiệu phương Tây lâu đời như Starbucks, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các sản phẩm có giá phải chăng khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

Tham vọng mở rộng toàn cầu của Mixue đang đưa sự cạnh tranh này ra các thị trường quốc tế, góp phần vào làn sóng các doanh nghiệp Trung Quốc tương tự mở rộng ra nước ngoài, trong đó có Luckin Coffee, theo Financial Times.

Năm ngoái, Mixue ra mắt tại Mỹ, nơi một cây kem ốc quế King Cone đặc trưng của hãng có giá 1,19 USD . Dù đã đóng 428 cửa hàng quốc tế trong năm 2025, phần lớn tại Đông Nam Á, Mixue đã phát triển chuỗi cung ứng trong khu vực và đang tiến vào các thị trường mới như Kazakhstan.

Bên cạnh đó, hãng cũng đang có 7 kho logistics tại 4 quốc gia Đông Nam Á. Đây là khu vực trọng điểm trong chiến lược mở rộng quốc tế của công ty sau khi mở cửa hàng nước ngoài đầu tiên tại Hà Nội vào năm 2018. Công ty cũng kỳ vọng xây dựng một nhà máy tại Brazil để cung cấp sản phẩm cho các cửa hàng tại khu vực châu Mỹ.

Mixue, tên gọi mang nghĩa "tuyết mật ong", được Zhang Hongchao thành lập vào năm 1997 dưới hình thức một quầy bán đá bào tại Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Sau đó, công ty mở rộng sang các sản phẩm đồ uống, trong đó có cà phê.

Tại Trung Quốc, mô hình nhượng quyền của Mixue đã phát triển với tốc độ nhanh chóng nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm giá rẻ trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm. Tổng số cửa hàng của hãng đã tăng gấp 6 lần so với năm 2020 và cao hơn khoảng 1/3 so với số cửa hàng được công bố trước khi công ty niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) vào tháng 3 năm ngoái.