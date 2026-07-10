Mixue tăng hiệu quả từng cửa hàng nhờ tối ưu vận hành

Mixue theo đuổi chiến lược nâng cao hiệu quả từng điểm bán thông qua tối ưu vận hành, đồng thời đồng hành cùng đối tác bằng các chính sách hỗ trợ nhượng quyền toàn diện.

Trong bối cảnh thị trường đồ uống cạnh tranh mạnh, Mixue chọn tập trung nâng cao hiệu quả từng cửa hàng thay vì mở rộng ồ ạt. Thông qua mô hình vận hành tinh gọn và chính sách hỗ trợ nhượng quyền, thương hiệu hướng đến tăng trưởng bền vững cùng các đối tác tại Việt Nam.

Tối ưu hóa hệ thống cửa hàng trên toàn thị trường

Thông qua việc tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng, nâng cấp hình ảnh và cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống chuỗi cung ứng lạnh, xây dựng hệ thống marketing theo khu vực, đồng thời kết hợp với đội ngũ chuyên viên vận hành hỗ trợ trực tiếp theo hình thức một kèm một, hiệu quả kinh doanh của hệ thống cửa hàng hiện hữu đã được cải thiện rõ rệt.

Các cửa hàng hoàn thành nâng cấp trong nửa cuối năm 2025 ghi nhận doanh thu trung bình mỗi ngày tăng gấp 1,7 lần so với trước khi cải tạo, trong khi doanh thu trung bình hàng ngày của toàn hệ thống cửa hàng trên toàn khu vực tăng 41% so với cùng kỳ.

Mixue hướng tới phát triển bền vững cùng đối tác nhượng quyền.

Đặc biệt, trong hai ngày 24-25/5, doanh số của hệ thống cửa hàng Mixue tại Việt Nam đã lập mức cao nhất trong gần ba năm qua, nhiều khu vực ghi nhận doanh thu tăng hơn 100% so với cùng kỳ, doanh thu cao nhất của một cửa hàng trong một ngày đạt 140 triệu đồng, đồng thời nhiều cửa hàng từng chịu áp lực kinh doanh cũng từng bước phục hồi.

Đồng hành sâu sát cùng đối tác

Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng là những câu chuyện khởi nghiệp và thành công thực tế của nhiều đối tác nhượng quyền lâu năm.

Anh Tuấn (đối tác nhượng quyền tại Hà Nội) bắt đầu hành trình khởi nghiệp với Mixue từ năm 2021 khi vay vốn để mở cửa hàng đầu tiên. Trong bối cảnh chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan, cửa hàng liên tục có 7 tháng doanh thu không đạt kỳ vọng, trong khi chi phí thuê mặt bằng ở mức cao càng làm gia tăng áp lực kinh doanh.

Với sự đồng hành của thương hiệu thông qua hoạt động tư vấn vận hành trực tiếp, các giải pháp đổi mới sản phẩm và triển khai marketing theo định hướng bản địa hóa, anh đã tận dụng lợi thế vị trí cửa hàng, tập trung phục vụ nhóm khách hàng gia đình tại khu vực xung quanh và đẩy mạnh các dòng sản phẩm được ưa chuộng như kem và trà trái cây tươi. Nhờ đó, lượng khách dần ổn định, hoạt động kinh doanh từng bước khởi sắc. Đến nay, anh đã vận hành 3 cửa hàng với tình hình kinh doanh ổn định và tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Nhiều cửa hàng phục hồi nhờ tối ưu sản phẩm và marketing.

Trong khi đó, đối tác nhượng quyền LyLy hiện vận hành 8 cửa hàng Mixue tại Hà Nội và TP.HCM sau khi chuyển hướng sang lĩnh vực đồ uống. Đối với ngành đồ uống tại Việt Nam, biến động giữa mùa cao điểm và thấp điểm luôn là bài toán chung, đặc biệt trong mùa mưa và mùa đông khi lượng khách có xu hướng sụt giảm.

Nhờ sự hỗ trợ từ đội ngũ vận hành, chị tận dụng TikTok để thu hút khách hàng, triển khai combo ưu đãi trong mùa thấp điểm và chú trọng đào tạo nhân sự trẻ. Sau nhiều năm hoạt động, hệ thống cửa hàng của chị duy trì doanh thu ổn định, đồng thời tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Chính sách hỗ trợ vượt trội, tạo bệ phóng cho người khởi nghiệp

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam khởi nghiệp, Mixue triển khai chính sách nhượng quyền năm 2026 với nhiều ưu đãi bao phủ toàn bộ quá trình mở cửa hàng, từ khảo sát mặt bằng, chuẩn bị hàng hóa, thi công, thiết bị đến đào tạo và vận hành.

Theo đó, đối tác được hỗ trợ 3 lần đánh giá mặt bằng miễn phí, lô hàng đầu tiên chỉ cần nhập đủ cho 7 ngày khai trương để giảm áp lực vốn lưu động, chi phí thi công được áp dụng mức trần, phần phát sinh do yêu cầu thi công theo tiêu chuẩn sẽ do thương hiệu chi trả. Với thiết bị, các hạng mục cốt lõi của mô hình cửa hàng tiêu chuẩn được giảm 50%, trong khi một số thiết bị tại cửa hàng mẫu được áp dụng chương trình tặng kèm.

Bên cạnh đó, đối tác ký hợp đồng được miễn phí nhượng quyền, phí quản lý và phí đào tạo trong 4 năm. Nhà đầu tư trẻ có thể trả góp không lãi suất trong 5 tháng đối với chi phí thiết bị. Các đối tác hiện hữu khi mở thêm cửa hàng mới cũng được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi tương tự. Với những cửa hàng đang vận hành hiệu quả, Mixue hỗ trợ gia hạn hợp đồng thêm một năm nhằm tạo điều kiện kinh doanh ổn định, lâu dài.

Chính sách này thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Anh Đặng Trần Nghĩa, đối tác nhượng quyền mới tại Bắc Ninh, hoàn tất ký hợp đồng ngày 12/6, cho biết kết quả tăng trưởng thực tế của hệ thống cửa hàng, cùng mô hình hỗ trợ vận hành bài bản và điều kiện nhượng quyền thuận lợi, giúp anh thêm tự tin trên hành trình kinh doanh sắp tới.

Mixue triển khai chính sách nhượng quyền mới cho năm 2026.

Thời gian tới, Mixue tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng vận hành, cải thiện hiệu quả từng cửa hàng và mở rộng hệ thống theo hướng bền vững. Trên nền tảng quy mô hàng nghìn cửa hàng tại Việt Nam, thương hiệu sẽ tiếp tục đổi mới mô hình vận hành, hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đồng hành cùng đối tác nhượng quyền địa phương để hướng tới tăng trưởng ổn định trong dài hạn.