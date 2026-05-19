Bữa tiệc kem đa sắc màu lần đầu đổ bộ Hà Nội

Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, The Fullton Edition sẽ hóa thân thành “thiên đường kem” rực rỡ, hứa hẹn là điểm đến “mát lạnh” nhất mùa hè của các gia đình.

Lễ hội kem Scoopalicious Feast do CapitaLand Development Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại khu nhà mẫu The Fullton Edition vào ngày 30/5, mở cửa tự do đón chào cư dân tương lai cùng các gia đình đến tham quan và trải nghiệm.

Không chỉ mang đến “thiên đường kem” với vô vàn hương vị chờ khám phá, góc check-in khinh khí cầu rực rỡ sắc màu và hoạt động vui chơi dành cho gia đình, Scoopalicious Feast còn được ví như sợi dây kết nối đầy cảm hứng, tạo điểm chạm đa giác quan và lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ nhất của mùa hè.

“Thiên đường kem” cùng trải nghiệm thưởng thức không giới hạn

Địa điểm đầu tiên không thể bỏ qua tại Scoopalicious Feast là khu vực Sweet Bazaar. Tại đây, các xe kem rực rỡ sắc màu xếp thành hàng, quy tụ loạt thương hiệu từ kem thủ công nội địa đến những dòng quốc tế cao cấp. Sức hút của Sweet Bazaar không chỉ đến từ sự đa dạng về vị giác, từ hương vị truyền thống quen thuộc đến công thức độc đáo ít gặp, mà còn bởi toàn bộ trải nghiệm diễn ra hoàn toàn miễn phí, thưởng thức không giới hạn.

Thỏa sức đắm chìm vào thế giới kem không giới hạn.

Khách tham dự còn có thể tự tay hoàn thiện ly kem với 8 loại topping đa dạng gồm kẹo quả mâm xôi, kẹo bi ngọc trai, kẹo xoài, bánh quế, cốm tắm mix màu, hạnh nhân cắt lát, socola chip và vụn bánh oreo. Với gia đình có trẻ nhỏ, đây cũng là dịp hiếm có để cả nhà cùng trải nghiệm và khám phá những cách kết hợp hương vị mới lạ trong không khí lễ hội sôi động.

Ghi dấu khoảnh khắc gắn kết cùng khinh khí cầu kem khổng lồ

Điểm dừng chân được mong chờ nhất tại Scoopalicious Feast là dàn khinh khí cầu kem khổng lồ, lấy cảm hứng từ những cây kem mùa hè với màu sắc rực rỡ. Tọa lạc tại The Fullton Edition, điểm check-in độc đáo này góp phần hoàn thiện không gian lễ hội đầy cảm hứng - nơi phong cách sống hiện đại và đầy sắc màu hòa quyện cùng khoảnh khắc gắn kết gia đình.

Người tham gia sẽ check-in cùng dàn khinh khí cầu kem khổng lồ lần đầu có mặt tại Hà Nội.

Không chỉ mang đến không khí lễ hội sôi động, Scoopalicious Feast hứa hẹn trở thành tâm điểm check-in thu hút nhất dịp cuối tuần, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ yêu thích trải nghiệm thú vị. Từ không gian ngoài trời ngập sắc màu đến khu chụp hình được thiết kế hình kem ngọt ngào, gần như mọi góc lễ hội đều phù hợp để lưu lại những bức ảnh đậm chất mùa hè.

“Phá đảo” thế giới trò chơi dành cho gia đình

Với tinh thần gắn kết tình thân giữa các thế hệ, Scoopalicious Feast mang đến hành trình trải nghiệm riêng bất ngờ và thú vị cho cả gia đình. Ngay khi bước vào cổng, mỗi thành viên sẽ được nhận một tấm “hộ chiếu” và bắt đầu hành trình chinh phục 3 trạm thử thách để nhận về phần quà hấp dẫn.

Trạm 1 - The Flavor Loop: Người tham gia thử thách ném vòng vào que kem để nhận dấu mộc đầu tiên.

Trạm 2 - The Sweet Strike: Trò chơi bắn trúng các que kem để nhận dấu mộc thứ hai.

Trạm 3 - The Chilling Match: Người chơi tiếp tục thử sức với hoạt động bắn cung để chinh phục cột mốc điểm số và nhận dấu mộc cuối cùng.

Khách tham dự thu thập đủ dấu mộc sẽ có cơ hội thử sức với “máy gắp snack khổng lồ” và mang về phần quà giá trị.

Khám phá loạt minigame gắn kết cùng gia đình.

Kết hợp không gian sống đẳng cấp và khoảnh khắc gắn kết tình thân, Scoopalicious Feast được xem là điểm nhấn rực rỡ sắc màu giữa cộng đồng sống đầy cảm hứng tại The Fullton Edition, hứa hẹn trở thành điểm vui chơi nổi bật dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay.