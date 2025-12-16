CapitaLand Development nhận giải Nhà phát triển BĐS bền vững xuất sắc

Ngày 12/12, Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru (APA) 2025 lần thứ 20 được tổ chức. Đây là năm thứ tư CLD Việt Nam góp mặt tại Chung kết APA, nơi tôn vinh những doanh nghiệp và dự án bất động hàng đầu khu vực.
CLD Việt Nam được vinh danh "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc" châu Á tại Chung kết APA 2025.
Theo đại diện CLD Việt Nam, thành tích này không chỉ đến từ tầm nhìn chiến lược của đội ngũ lãnh đạo và cam kết phát triển bền vững, mà còn khẳng định chất lượng của dự án do tập đoàn phát triển. Đồng phát triển cùng tập đoàn United Overseas Australia (UOA), Orchard Mansion - mảnh ghép mới nhất trong tổng dự án Sycamore (TP.HCM) - được tôn vinh danh hiệu cao nhất dành cho phân khúc nhà ở trong khu vực với giải thưởng "Dự án nhà ở xuất sắc".
Danh hiệu "Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc" (châu Á) được trao cho phân khu đầu tiên của Sycamore - The Orchard.
Những phân khu khác thuộc dự án Sycamore như The Orchard và Orchard Grand, cùng với The Fullton - hợp tác phát triển cùng Far East Organization (Hưng Yên) - cũng được vinh danh ở nhiều hạng mục. Đó là giải thưởng "Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc", "Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc", "Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc", và "Thiết kế cảnh quan nhà ở xuất sắc".
Orchard Mansion giành danh hiệu "Dự án nhà ở xuất sắc" của khu vực châu Á.
Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, chia sẻ: "Tại CLD, phát triển bền vững đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược kinh doanh và là kim chỉ nam định hướng phát triển thiết kế trong mọi dự án. Được vinh danh 'Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc', cùng giải thưởng danh giá tại Chung kết APA 2025 là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của đội ngũ công ty trong công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng và kiến tạo không gian sống thân thiện với môi trường. Với vị thế là nhà phát triển bất động sản được tin chọn, chúng tôi sẽ nâng tầm chuẩn mực, góp phần vào hành trình phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam".
The Fullton được vinh danh nhờ chất lượng nổi bật trong phân khúc nhà ở hạng sang và thiết kế cảnh quan tinh tế.
Theo đại diện thương hiệu, cam kết phát triển bền vững của CLD Việt Nam được thể hiện xuyên suốt danh mục dự án. Trong đó, 14 công trình đạt chứng nhận xanh uy tín như BCA Green Mark, EDGE, LEED và WELL. Tiêu biểu trong số đó là tổng dự án Sycamore tại phường Bình Dương (TP.HCM) được thiết kế theo tiêu chuẩn EDGE với giải pháp tối ưu năng lượng, hệ thống thu gom nước mưa, cùng nhiều mảng xanh hài hòa. Hướng đến mục tiêu thiết lập chuẩn mực cho cuộc sống đô thị bền vững, Sycamore là dự án tiên phong trong khu vực có tích hợp hạ tầng cho xe điện tại mỗi phân khu. Tại miền Bắc, dự án The Fullton chú trọng kiến tạo không gian sống thân thiện với môi trường. Dự án có mật độ phát triển thấp, mang đến cho cư dân trải nghiệm sống thư thái, gần gũi với thiên nhiên và hướng đến cộng đồng.
Với những giải thưởng đạt được trong năm qua, các dự án của CLD tại Việt Nam tiếp tục khẳng định sức hút, thiết kế sáng tạo và chất lượng ấn tượng. Đại diện thương hiệu nhận định các giải thưởng này củng cố vị thế của doanh nghiệp là một trong những nhà phát triển được tin chọn hàng đầu trong khu vực.
CapitaLand Development (CLD) là nhánh phát triển bất động sản của tập đoàn CapitaLand, với danh mục đầu tư trị giá khoảng 18,5 tỷ SGD - tính đến ngày 30/9. CLD tập trung vào các thị trường cốt lõi gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam. Tập đoàn sở hữu năng lực phát triển khối tài sản đa dạng, bao gồm: Dự án phức hợp, khu bán lẻ, văn phòng, lưu trú, căn hộ và nhà ở, công nghiệp, hậu cần, trung tâm dữ liệu.
Tập đoàn quản lý và phát triển hoạt động đầu tư - kinh doanh của CLD tại Việt Nam. Đây là một trong những thị trường cốt lõi, nơi tập đoàn xây dựng sự hiện diện trong hơn 30 năm qua. Danh mục đầu tư của CLD Việt Nam gồm 1 dự án mô hình SOHO, 2 dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ và nhà ở tại 19 dự án. Với thế mạnh trong quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án, CLD nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương, giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru, giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru và giải thưởng Rồng Vàng.
CLD hướng đến trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, góp phần tô điểm cuộc sống và nâng tầm cộng đồng. Doanh nghiệp cam kết kiến tạo nên không gian sống, làm việc và giải trí chất lượng, thông qua giải pháp bền vững và đổi mới sáng tạo.
Là thành viên của tập đoàn CapitaLand, CLD lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Với tinh thần trách nhiệm, CLD không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, đồng thời tạo ra những giá trị kinh tế lâu dài và bền vững.
Độc giả có thể xem thêm thông tin về CapitaLand Development qua website, hoặc theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội.
