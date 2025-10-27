CapitaLand Development nhận giải nhà phát triển bất động sản xuất sắc

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam nhận giải “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”, lập thành tích 11 hạng mục ở “Giải thưởng bất động sản Việt Nam PropertyGuru” (VPA) 2025.

Giải thưởng khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong thiết kế đổi mới, phát triển bền vững và lan tỏa tác động tích cực đến cộng đồng. Các chiến thắng danh giá gồm giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc”, giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản được yêu thích” (lần đầu được tổ chức) và “Giải thưởng cho những tác động xã hội”, thể hiện cam kết mạnh mẽ của CLD trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đồng phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA), Orchard Mansion - thuộc tổng dự án Sycamore tại TP.HCM - nhận danh hiệu “Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam)”. Bên cạnh đó, phân khu khác của Sycamore cùng với The Fullton - hợp tác phát triển cùng Far East Organization tại tỉnh Hưng Yên - cũng được xướng tên ở những giải thưởng cao quý.

CLD nhận danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc”, cùng 10 giải thưởng danh giá tại VPA 2025.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, chia sẻ: “CLD tự hào khi được vinh danh 11 hạng mục tại lễ trao giải bất động sản Việt Nam PropertyGuru năm nay. Đặc biệt, danh hiệu ‘Nhà phát triển bất động sản xuất sắc’ là minh chứng cho chuyên môn sâu rộng và nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên công ty trong việc kiến tạo dự án vượt tầm. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hướng đến mục tiêu mở rộng danh mục nhà ở tại Việt Nam lên 30.000 căn vào năm 2029. CLD giữ vững cam kết định hình không gian sống bền vững, tạo lập cộng đồng thịnh vượng, qua đó khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản được tin chọn hàng đầu”.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, đại diện nhận giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc” tại VPA 2025.

Chiến thắng tại hạng mục “Nhà phát triển bất động sản xuất sắc” trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình lần nữa củng cố vị thế dẫn đầu của CLD tại Việt Nam. Các dự án của tập đoàn tiếp tục ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường, thể hiện qua việc bàn giao đúng tiến độ The Orchard - phân khu đầu tiên của tổng dự án Sycamore tại phường Bình Dương, TP.HCM - cho gia chủ.

Nối tiếp thành công đó, giai đoạn tiếp theo Orchard Heights và Orchard Grand đều cán mốc tỷ lệ đặt chỗ 100% ngay sau sự kiện ra mắt độc quyền. Đặc biệt, Orchard Grand được trao danh hiệu “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (khu vực TP.HCM mở rộng)” nhờ lối thiết kế sáng tạo, tiện ích đẳng cấp cùng khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu ngày càng cao của cư dân thành thị.

Orchard Grand được trao danh hiệu “Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (khu vực TP.HCM mở rộng)”.

Ở phân khúc thấp tầng, Orchard Mansion - phân khu mới nhất của Sycamore - giành chiến thắng “Dự án nhà ở xuất sắc” tại khu vực TP.HCM mở rộng và cả Việt Nam, nhờ sự kết hợp tinh tế giữa kiến trúc hiện đại và không gian xanh. Bên cạnh đó, The Fullton - dự án nhà ở thấp tầng hạng sang của CLD - cũng gặt hái ba giải thưởng lớn, gồm “Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)”, “Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc” và “Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc”. Không chỉ sở hữu ngôn ngữ kiến trúc tinh tế nổi bật và cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, The Fullton còn thể hiện sự chỉn chu trong từng đường nét cùng việc tích hợp hài hòa các tiện ích xanh.

Vượt qua nhiều ứng viên sáng giá, Orchard Mansion giành giải “Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam)”.

CLD tiếp tục được vinh danh tại hạng mục “Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc” năm thứ tư liên tiếp, cùng với “Giải thưởng cho những tác động xã hội”. Lấy phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi, CLD không ngừng chuẩn hóa việc tích hợp tiện ích xanh, ứng dụng phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường, và đảm bảo dự án đạt chứng nhận công trình xanh.

The Fullton được tôn vinh với ba giải thưởng tại VPA 2025, ghi dấu ấn trong thiết kế kiến trúc, cảnh quan và kiến tạo chuẩn sống sang trọng.

Song song đó, CLD cũng được vinh danh với giải thưởng “Nhà phát triển bất động sản được yêu thích” - hạng mục lần đầu tiên được tổ chức và bình chọn công khai. Những ghi nhận này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của CLD trên thị trường bất động sản Việt Nam.