Ẩm thực Việt Nam dần khẳng định chất lượng và vị thế

Từ khi Michelin Guide đến Việt Nam, ẩm thực Việt ngày càng được nhìn nhận dựa trên chuẩn mực cao hơn, vai trò của thức uống đi kèm cũng được đặt ở vị thế mới.

Trong bối cảnh đó, hương vị bia đã gắn bó nhiều thế hệ người Việt dần mở rộng phạm vi tiếp cận, ghi dấu ấn trên bàn ăn được Michelin Guide công nhận.

Ẩm thực Việt khẳng định vị thế trước bạn bè quốc tế

Theo báo cáo The Future of Food 2026 - Asia Pacific, Việt Nam được đánh giá là thị trường ẩm thực “phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á” và nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương.

Việt Nam nằm trong nhóm 10 điểm đến dẫn đầu khu vực về mức độ ưu tiên ẩm thực địa phương. Ảnh: Unsplash.

Bên cạnh sự vươn lên mạnh mẽ của nền ẩm thực, thương hiệu bia nội địa cũng “chạy đua” để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng hiện đại.

Bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - NGK Sài Gòn (Sabeco), chia sẻ: “Chúng tôi nhìn thấy cơ hội để bia nội địa đóng vai trò lớn hơn trong hành trình phát triển về trải nghiệm ẩm thực của người tiêu dùng. Sabeco mong muốn mang đến sản phẩm vừa phản ánh bản sắc Việt, vừa đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng và trải nghiệm”.

Doanh nghiệp này đã có hơn 150 năm di sản gắn bó nhiều thế hệ người Việt, đưa loạt thương hiệu như Bia 333, Bia Saigon hay Bia Lạc Việt trở thành một phần quen thuộc trong bữa ăn thường nhật, liên hoan dịp lễ hay tiệc mang tính trang trọng. Giờ đây, di sản ấy được phát huy, không chỉ phục vụ người tiêu dùng Việt Nam mỗi dịp sum họp, mà còn tự hào đồng hành ẩm thực Việt trên hành trình gặt hái sự ghi nhận cả trong nước lẫn quốc tế.

Niềm tự hào từ món dân dã đến bàn tiệc sang trọng

Tinh túy của ẩm thực Việt hiện diện trong từng bữa cơm gia đình, món ăn đường phố quen thuộc, quán ăn vỉa hè và cả không gian nhà hàng hiện đại. Trên hành trình ấy, sự hợp tác của Bia Saigon Special và Michelin Guide năm thứ 4 liên tiếp là một trong những dấu mốc quan trọng, thể hiện tham vọng của Sabeco trong việc đưa thương hiệu bia nội địa xuất hiện tại không gian ẩm thực tiêu chuẩn cao hơn.

Sự đa dạng trong trải nghiệm thưởng thức tại Việt Nam tạo nên vị thế khác biệt cho bia Saigon Special cùng “ông lớn” Sabeco trên thị trường bia trong nước, mang đến sản phẩm đổi mới, góp phần đưa hương vị quen thuộc với người Việt Nam vào không gian nhà hàng đạt chuẩn quốc tế. Không dừng ở cải tiến sản phẩm, Sabeco từng bước đưa bia nội địa vào không gian đặt chất lượng và trải nghiệm lên hàng đầu. Đó còn là cách doanh nghiệp cho thấy bia Việt Nam đủ tự tin để góp phần vào niềm tự hào của ẩm thực Việt, bắt nguồn từ di sản, được khẳng định bằng chất lượng và tự tin bước lên “sân khấu” lớn hơn.

Sau khi ra mắt tại Hà Nội và TP.HCM năm 2023 và mở rộng sang Đà Nẵng năm 2024, Michelin Guide ghi nhận sự phát triển của bản đồ ẩm thực Việt qua từng năm. Hạng mục cao nhất dành cho địa chỉ có chất lượng ẩm thực xuất sắc tại Việt Nam năm nay có đến 193 cơ sở, trong đó 11 nhà hàng đạt một sao.

Michelin Guide ghi nhận sự phát triển của bản đồ ẩm thực Việt qua từng năm. Ảnh: Michelin Guide.

Bên cạnh đó, danh sách năm nay tiếp tục mở rộng với 72 địa chỉ được xếp hạng Bib Gourmand - tôn vinh quán ăn chất lượng tốt với mức giá hợp lý, cùng 110 nhà hàng góp mặt trong danh sách Michelin Selected.

Trước thời cơ này, việc Bia Saigon Special kéo dài hợp tác Michelin Guide cho thấy quyết tâm của thương hiệu bia Việt Nam nhằm khẳng định vị trí trong không gian thưởng thức ngày càng chỉn chu và hiện đại. Qua đó, doanh nghiệp thể hiện cam kết trong việc nâng cao trải nghiệm ẩm thực tại Việt Nam. Từ quán ăn quen thuộc đến nhà hàng đạt chuẩn Michelin, Bia Saigon Special tự tin góp mặt trong cuộc vui của thực khách, trở thành lựa chọn quen thuộc và góp phần đưa hình ảnh bia Việt Nam đến gần hơn với chuẩn mực thưởng thức quốc tế.

Từ quán ăn quen thuộc đến nhà hàng đạt chuẩn Michelin, thương hiệu Bia Saigon Special đều tự tin góp mặt trong cuộc vui của thực khách. Ảnh: Bia Saigon Special.

Sau hơn một thế kỷ gắn bó với Việt Nam, Sabeco tiếp tục làm mới sản phẩm để bắt kịp thay đổi trong thói quen thưởng thức của người tiêu dùng. Qua đó, doanh nghiệp góp phần để bia Việt Nam không chỉ hiện diện trên bàn ăn gia đình, mà còn trở thành một phần của trải nghiệm và bản sắc làm nên nét riêng của ẩm thực Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

* Người dưới 18 tuổi không được phép uống rượu, bia.