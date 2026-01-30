Sabeco tôn vinh văn hóa Việt trong sự kiện ngày Tết

Từ hoạt động trao quà Tết thường niên, Sabeco mở rộng thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, lan tỏa tinh thần sum vầy, sẻ chia.

Tết Nguyên đán phản ánh nét văn hóa đa dạng của vùng miền và tinh thần sum họp, sẻ chia. Tuy vậy, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hay bộ đội biên phòng phải đón Tết xa gia đình, chưa có cơ hội tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy.

Từ thực tế đó, Sabeco triển khai chuỗi hoạt động Tết nhằm mang không khí sum vầy đến gần hơn với cộng đồng, như cách doanh nghiệp lan tỏa tinh thần sẻ chia mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Dấu ấn trong mỗi dịp Tết

Khởi nguồn từ xưởng nước đá nhỏ, Sabeco đã phát triển thành hãng bia quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam với nhãn hiệu như Bia Saigon, 333, Saigon Lager, Saigon Special, Lạc Việt. Các thương hiệu là món quà, thức uống quen thuộc với người Việt trong nhiều dịp đặc biệt.

Bên cạnh đó, chương trình hướng đến cộng đồng nhân dịp Tết đến xuân về đã được đơn vị này triển khai trong nhiều năm như chương trình an sinh xã hội, thúc đẩy lối sống và tôn vinh văn hóa.

Khoảnh khắc công bố hoạt động gắn kết cộng đồng “Chung vị Tết Việt” của chiến dịch.

Đơn cử, năm 2025, chiến dịch “63 gắn kết - 1 Tết sum vầy” là hoạt động tiêu biểu, với hơn 7.000 phần quà, tổng trị giá 6,1 tỷ đồng , trao cho người lao động, ngư dân và chiến sĩ biên phòng trên khắp cả nước. Nhiều năm qua, doanh nghiệp duy trì chương trình thiện nguyện, hỗ trợ sinh kế địa phương và góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong dịp Tết.

Thông điệp này được hưởng ứng bởi Bia Saigon bằng hoạt động “63 mở ra 1 Tết”. Theo doanh nghiệp, hãng bia không chỉ giới thiệu bao bì mùa Tết, mà còn là sự kiện cộng đồng với thông điệp gắn kết các tỉnh thành bằng âm vang của từ “dzô”.

Đây là một trong nhiều nỗ lực của Sabeco trong việc gắn kết người tiêu dùng và cộng đồng cả nước.

Bước sang năm 2026, Sabeco triển khai chiến dịch “Chung vị Tết Việt - gắn kết muôn miền”, lần đầu tiên đưa chương trình Tết thường niên thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa vùng miền Việt Nam, thể hiện vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Một hoạt động nhằm tôn vinh văn hóa vùng miền cả nước do Sabeco tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch Tết 2026.

Ông Lester Tan, Tổng giám đốc Sabeco, cho biết Tết là thời điểm gắn kết quan trọng nhất trong năm, nhưng không phải ai cũng có cơ hội đón Tết trọn vẹn trong không khí sum vầy. “Với chiến dịch ‘Chung vị Tết Việt - gắn kết muôn miền’, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, để ai cũng cảm nhận được niềm vui và cảm giác thuộc về trong ngày đầu năm mới”, ông Lester Tan nói.

Chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa

Trong khuôn khổ chiến dịch, Sabeco triển khai nhiều hoạt động cộng đồng và an sinh xã hội mang đậm không khí Tết cổ truyền tại 16 địa phương. Mỗi điểm dừng là không gian văn hóa riêng, nơi người dân cùng nhau tham gia hoạt động như trò chơi dân gian, viết điều ước đầu năm, thi nấu mâm cỗ Việt, tặng quà Tết...

Sau khi trải nghiệm gian hàng của sự kiện tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đăk Lăk, Lê Khánh Sơn chia sẻ: “Lần đầu tôi được cảm nhận không khí Tết sớm như vậy. Hoạt động ở đây gần gũi với làng biển quê tôi, vừa gắn kết vừa thú vị. Tôi cảm thấy kết nối với mọi người trong không khí ‘vị Tết’ chung và thêm tự hào bản sắc quê hương”.

Đến nay, chiến dịch “Chung vị Tết Việt - gắn kết muôn miền” đã đi qua 8 điểm của hành trình gồm Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Bình Dương (cũ) với hơn 3.300 phần quà Tết được trao tặng. Mỗi phần quà bao gồm nhu yếu phẩm và hương vị Tết quen thuộc như bánh chưng, bánh tét, mứt Tết. Điểm đặc biệt là phong bao lì xì tượng trưng lời chúc may mắn và tốt lành gửi đến người dân.

Người dân tại phường Hòa Hiệp (Đắk Lắk) hào hứng tham gia hoạt động gắn kết cộng đồng tại sự kiện của Sabeco.

Tại sự kiện cộng đồng ở Vĩnh Long, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cho biết những phần quà được trao đi là nguồn động viên tinh thần, giúp người dân cảm nhận sự quan tâm và đồng hành của cộng đồng. Chương trình có ý nghĩa nhân văn khi mang không khí Tết đến với cộng đồng, góp phần duy trì tinh thần tương thân tương ái.

Với Sabeco, hoạt động xã hội phản ánh cách tiếp cận mới trong chiến lược phát triển bền vững: Kết nối di sản văn hóa 150 năm với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện đại. Thay vì chỉ tập trung quảng bá thương hiệu, chương trình được xây dựng nhằm tạo tác động thực tế cho cộng đồng cả về vật chất lẫn tinh thần.

Là một trong người thụ hưởng ở phường Tân Ngãi, tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Bửu Chánh, cho biết: “Tôi vui khi nhận được món quà của Sabeco, cũng như nhận được sự chăm lo của chính quyền địa phương, nhằm giúp cho chúng tôi có được mùa xuân ấm áp và vui vẻ”.

Thông qua chiến dịch Tết 2026, Sabeco mong muốn mang đến cái Tết đủ đầy cho người dân, để ai cũng cảm nhận được sự kết nối và tinh thần sẻ chia. Hoạt động này thể hiện định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp theo đuổi - đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội và gìn giữ giá trị văn hóa tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

*Người dưới 18 tuổi không được phép uống rượu, bia.