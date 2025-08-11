Miu Lê bị bắt gặp hẹn hò bạn trai?

Miu Lê và TikToker Nam Vlog liên tục xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Mới đây, hình ảnh cả hai khoác tay nhau tiếp tục gây chú ý.

Gần đây, mối quan hệ giữa Miu Lê và bạn trai tin đồn - TikToker Nam Vlog thu hút nhiều sự chú ý. Hình ảnh cả hai đồng hành trong đời sống thường ngày liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Mới nhất, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Miu Lê và Nam Vlog được lan truyền. Trong ảnh, cả hai đều diện trang phục giản dị và đeo kính râm. Đáng chú ý, nữ ca sĩ chủ động khoác tay Nam Vlog.

Trước đó, người hâm mộ nhiều lần bắt gặp Miu Lê và Nam Vlog xuất hiện tại các địa điểm công cộng như siêu thị, cửa hàng đồ thú cưng hay trên phố, cho thấy bộ đôi dường như không có ý định giấu mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, đến lúc này, Miu Lê và Nam Vlog đều chưa lên tiếng chính thức.

Hình ảnh Miu Lê cùng Nam Vlog được người hâm mộ ghi lại. Ảnh: @charyhuynh.

Hồi tháng 5, Miu Lê gây chú ý khi đăng trên Instagram cá nhân bức ảnh trắng đen ghi lại cảnh một cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra nhân vật nữ trong ảnh chính là Miu Lê, trong khi nhân vật nam được cho là TikToker Nam Vlog. Anh cũng nằm trong danh sách 16 tài khoản Miu Lê theo dõi trên Instagram, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Trước đó, Miu Lê từng đăng story chúc mừng sinh nhật Nam Vlog kèm lời nhắn: “Cả nhà mừng sinh nhật em bé Nam”.

Trong một video mới đây, Nam Vlog công khai khen Miu Lê khi xem tiết mục của cô ở Em xinh "say hi": “Xinh gái quá” hay “Xinh dữ luôn”. Điều đó càng khiến người hâm mộ chắc chắn Nam Vlog và Miu Lê đang hẹn hò.

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Cô đang tham gia chương trình Em xinh "say hi".

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, là em trai người mẫu Trần Thu Hằng. Anh từng du học Canada và sở hữu chiều cao gần 1,9 m. Nam Vlog có kênh TikTok hơn 1,1 triệu lượt theo dõi với nội dung chủ yếu về ẩm thực. Anh cũng thỉnh thoảng tham dự các sự kiện giải trí, từng cùng chị gái tham gia Vua đầu bếp.