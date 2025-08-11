Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Miu Lê bị bắt gặp hẹn hò bạn trai?

  • Thứ hai, 11/8/2025 17:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Miu Lê và TikToker Nam Vlog liên tục xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Mới đây, hình ảnh cả hai khoác tay nhau tiếp tục gây chú ý.

Gần đây, mối quan hệ giữa Miu Lê và bạn trai tin đồn - TikToker Nam Vlog thu hút nhiều sự chú ý. Hình ảnh cả hai đồng hành trong đời sống thường ngày liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Mới nhất, loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Miu Lê và Nam Vlog được lan truyền. Trong ảnh, cả hai đều diện trang phục giản dị và đeo kính râm. Đáng chú ý, nữ ca sĩ chủ động khoác tay Nam Vlog.

Trước đó, người hâm mộ nhiều lần bắt gặp Miu Lê và Nam Vlog xuất hiện tại các địa điểm công cộng như siêu thị, cửa hàng đồ thú cưng hay trên phố, cho thấy bộ đôi dường như không có ý định giấu mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, đến lúc này, Miu Lê và Nam Vlog đều chưa lên tiếng chính thức.

Miu Le hen ho anh 1

Hình ảnh Miu Lê cùng Nam Vlog được người hâm mộ ghi lại. Ảnh: @charyhuynh.

Hồi tháng 5, Miu Lê gây chú ý khi đăng trên Instagram cá nhân bức ảnh trắng đen ghi lại cảnh một cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra nhân vật nữ trong ảnh chính là Miu Lê, trong khi nhân vật nam được cho là TikToker Nam Vlog. Anh cũng nằm trong danh sách 16 tài khoản Miu Lê theo dõi trên Instagram, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Trước đó, Miu Lê từng đăng story chúc mừng sinh nhật Nam Vlog kèm lời nhắn: “Cả nhà mừng sinh nhật em bé Nam”.

Trong một video mới đây, Nam Vlog công khai khen Miu Lê khi xem tiết mục của cô ở Em xinh "say hi": “Xinh gái quá” hay “Xinh dữ luôn”. Điều đó càng khiến người hâm mộ chắc chắn Nam Vlog và Miu Lê đang hẹn hò.

Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM. Cô bước vào nghệ thuật từ năm 2009 thông qua phim Những thiên thần áo trắng của đạo diễn Lê Hoàng, sau đó chuyển hướng ca hát. Cô đang tham gia chương trình Em xinh "say hi".

Nam Vlog tên thật là Trần Hoàng Nam, sinh năm 1996, là em trai người mẫu Trần Thu Hằng. Anh từng du học Canada và sở hữu chiều cao gần 1,9 m. Nam Vlog có kênh TikTok hơn 1,1 triệu lượt theo dõi với nội dung chủ yếu về ẩm thực. Anh cũng thỉnh thoảng tham dự các sự kiện giải trí, từng cùng chị gái tham gia Vua đầu bếp.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Mỹ nhân 28 tuổi phản hồi tin hẹn hò G-Dragon

Sana và G-Dragon vướng tin hẹn hò hồi tháng 4. Sau đó, 2 thần tượng lần lượt lên tiếng phủ nhận.

5 giờ trước

Sức hút không giống ai của 'Wednesday'

Giữa thời điểm loạt series tuổi teen bám theo mô típ học đường nổi loạn hay hài hước, "Wednesday" là một làn gió mới.

8 giờ trước

Người mẫu Trung Quốc Lệ Chi qua đời

Lệ Chi, người mẫu kiêm blogger làm đẹp nổi tiếng tại Trung Quốc, vừa được xác nhận đã qua đời ở tuổi 36. Nguyên nhân cái chết của cô vẫn chưa được tiết lộ.

8 giờ trước

Minh An

Miu Lê hẹn hò Miu Lê Nam Vlog Miu Lê em xinh hẹn hò bạn trai

  • Lê Ánh Nhật

    Lê Ánh Nhật

    Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên. Cô được công chúng lần đầu biết đến khi tham gia bộ phim "Những thiên thần áo trắng", sau đó bất ngờ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Năm 2015, Miu Lê tỏa sáng với vai chính trong bộ phim điện ảnh "Em là bà nội của anh", đánh dấu bước tiến mới trên con đường sự nghiệp diễn xuất của mình.

    Bạn có biết: Nghệ danh Miu Lê được ghép từ tên vai diễn July Miu trong phim "Những thiên thần áo trắng" và họ của cô.

    • Ngày sinh: 05/07/1991
    • Chiều cao: 1.70 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Em nhớ anh, Giả vờ nhưng em yêu anh, Mình yêu từ bao giờ, Yêu một người có lẽ,...
    • Phim tiêu biểu: Nhà có năm nàng tiên, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Cô gái đến từ hôm qua, Nắng 2,...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý