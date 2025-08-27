Minh Tú rút khỏi Sao nhập ngũ

Minh Tú đăng video chia tay Sao nhập ngũ, xuất hiện với nạng và bật khóc khi tạm biệt đồng đội. Trước đó, cô gặp chấn thương nặng trong quá trình ghi hình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tú đăng tải video chia tay Sao nhập ngũ. Trong video, người mẫu chống nạng, rơi nước mắt trong khoảnh khắc tạm biệt dàn nghệ sĩ và những đồng đội trong chương trình.

"Tôi không thể ở đây cùng với các đồng chí thực hiện nhiệm vụ nữa. Tôi rất vui và hạnh phúc khi là một phần của chương trình, được gặp gỡ các đồng chí, và hy vọng các đồng chí có thể cùng nhau đi hết chặng đường, giúp tôi hoàn thành những nhiệm vụ còn lại. Tôi cảm ơn rất nhiều vì mọi người đã đồng hành cùng tôi, cả trong lúc luyện tập cũng như thời điểm tôi bị chấn thương", Minh Tú nói.

Trong quá trình tham gia chương trình, Minh Tú không may bị mất đà, ngã xuống nền đất và gặp chấn thương nặng. Do ảnh hưởng sức khỏe, cô cũng buộc phải vắng mặt trong đêm concert Sao nhập ngũ cuối tuần qua.

Minh Tú chấn thương tại Sao nhập ngũ. Ảnh: BTC.

Trước đó, Ninh Dương Lan Ngọc thông báo rời Sao nhập ngũ vì chấn thương chân chưa kịp hồi phục. Cô được các đồng nghiệp và đồng chí tổ chức buổi chia tay giản dị, ấm cúng. Tại đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng động viên Minh Tú đang gặp chấn thương và LyLy từng suýt ngất xỉu khi thực hiện nhiệm vụ ở tập 1.

Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế 7 ngày trong môi trường quân đội, với sự tham gia của dàn nhân vật là những người nổi tiếng thuộc nhiều lĩnh vực, từ ca sĩ, diễn viên, hoa hậu cho tới các streamer... Trước đó, Sao nhập ngũ mùa 15 kết thúc ở tập 15, phát sóng tối 19/11/2024. Vượt qua nhiều thử thách khác nhau, Jun Vũ trở thành quán quân. Về nhì là Phương Anh Đào và Thùy Tiên.

Năm nay, chương trình được gọi là mùa “All Star” khi quy tụ 30 nghệ sĩ - gấp 3 lần quy mô các mùa trước. Các ngôi sao tạm gác ánh hào quang sân khấu để bước vào “thao trường” quân đội, trải qua những thử thách khắc nghiệt nhưng đầy tự hào. Chủ đề của mùa năm nay là Khi Tổ quốc gọi tên.