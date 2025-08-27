Orange giữa tin hẹn hò nhà sản xuất kém 4 tuổi

Thông tin Orange hẹn hò với nhà sản xuất kém 4 tuổi là Wokeup đang tiếp tục gây xôn xao khi mới đây Miu Lê có động thái mới liên quan đến chuyện tình cảm của đồng nghiệp. Cụ thể, trên trang cá nhân, Miu Lê viết: “Anh em như thể tay chân. Anh Phúc em Mỹ chừng nào cưới ta?”. Trong đó, Phúc là tên thật của Wokeup còn Orange tên đầy đủ là Khương Hoàn Mỹ. Trước đó, khi Orange đăng ảnh mới, Phương Mỹ Chi bình luận: “Đúng là người có tình yêu, nhìn khác quá”. Dưới bình luận trên, Orange viết: “Tình yêu cho em đó”.

Những ngày qua, Orange vướng tin hẹn hò Wokeup vì nhà sản xuất này chỉ theo dõi đàn chị trên một nền tảng mạng xã hội. Wokeup cũng thả tim các bài đăng của Orange. Dưới một bài viết của giọng ca sinh năm 1997, Wokeup bình luận: “Mi numero uno” (tạm dịch: Số một của tôi). Kèm theo bình luận là icon hình trái tim.

Orange và Wokeup chênh lệch 4 tuổi nhưng được nhận xét đẹp đôi. Cả hai chưa lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm nhưng mối quan hệ của họ gây bàn tán suốt thời gian qua.

Orange sinh năm 1997, từng tham gia Nhân tố bí ẩn và thuộc đội Hồ Ngọc Hà nhưng dừng chân sớm. Sau đó, nữ ca sĩ nổi tiếng với bản hit Người lạ ơi, Chân ái do Châu Đăng Khoa sáng tác và có sự góp giọng của Karik. Sau thời gian vướng tranh cãi với Châu Đăng Khoa về vấn đề hợp đồng, thu nhập... Orange rời khỏi công ty quản lý của nhạc sĩ này.

Sau khi tách khỏi công ty của Châu Đăng Khoa, Orange có thêm bản hit Khi em lớn. Cô cũng tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ và giành giải á quân.

Gần đây, cô tham gia Em xinh “say hi”. Trong vòng đầu, cô đạt thứ hạng không cao nhưng sau đó nữ ca sĩ bứt phá vươn lên những vị trí cao nhất nhờ giọng hát nội lực, cảm xúc, màu giọng đẹp. Trong đêm chung kết vừa diễn ra, Orange đạt lượt bình chọn và lọt Best5 cùng Phương Mỹ Chi, LyHan, Bích Phương và Lamoon.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.