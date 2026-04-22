Facebook theo dõi chuột, bàn phím của nhân viên

  • Thứ tư, 22/4/2026 10:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Meta cài phần mềm ghi lại chuyển động chuột, thao tác bàn phím và ảnh chụp màn hình của nhân viên để huấn luyện mô hình AI, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư của cá nhân.

Meta dùng chính hành động thường ngày của nhân viên để huấn luyện mô hình AI. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, toàn bộ dữ liệu được Meta thu thập từ nhân viên sẽ được dùng để huấn luyện các mô hình AI của công ty.

Phần mềm được đặt tên Sáng kiến Khả năng Mô hình, hoạt động trên các ứng dụng và trang web liên quan đến công việc. Mục đích là giúp AI học cách con người tương tác với máy tính trong những thao tác khó khăn, chẳng hạn như chọn mục từ menu thả xuống hay dùng phím tắt.

"Đây là nơi tất cả nhân viên Meta có thể giúp mô hình AI nội bộ trở nên tốt hơn chỉ đơn giản bằng cách thực hiện công việc hàng ngày của họ", trích dẫn từ bản ghi nhớ nội bộ.

Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta thông báo với nhân viên trong một văn bản riêng rằng công ty sẽ tăng cường thu thập dữ liệu nội bộ như một phần của chương trình mang tên Agent Transformation Accelerator.

"Tầm nhìn mà chúng ta đang hướng tới là một môi trường, trong đó các tác nhân AI chủ yếu thực hiện công việc và vai trò hướng dẫn, đánh giá cũng như giúp nhân viên cải thiện hiệu suất", Bosworth cho biết. Ông nói thêm mục tiêu là để tác nhân AI tự động nhận ra các điểm cần can thiệp để cải thiện trong lần sau.

Người phát ngôn Andy Stone xác nhận dữ liệu từ phần mềm theo dõi sẽ nằm trong số các dữ liệu đầu vào huấn luyện mô hình. Stone cho biết dữ liệu thu thập sẽ không được dùng để đánh giá hiệu suất nhân viên và đã có các biện pháp bảo vệ cho nội dung nhạy cảm.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta đang tái cơ cấu mạnh lực lượng lao động xung quanh AI. Công ty thành lập nhóm Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng nhằm dùng AI để tự động hóa phần lớn việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai sản phẩm. Meta cũng đang xóa bỏ ranh giới giữa một số chức danh công việc và thay bằng vị trí mới có tên "Người xây dựng AI".

Meta anh 1

Việc Meta thu thập dữ liệu nhân viên có thể đối mặt với rủi ro pháp lý. Ảnh: Bloomberg.

Song song đó, công ty lên kế hoạch sa thải 10% lực lượng lao động toàn cầu từ ngày 20/5 và đang cân nhắc các đợt cắt giảm lớn hơn vào cuối năm.

Việc thu thập dữ liệu thao tác nhân viên ở quy mô này đang làm dấy lên lo ngại pháp lý. Tại Mỹ, luật liên bang không nghiêm cấm việc giám sát nhân viên.

"Ở cấp liên bang, không có giới hạn nào đối với việc giám sát người lao động", Ifeoma Ajunwa, Giáo sư luật tại Đại học Yale cho biết. Bà nhận định việc ghi lại thao tác bàn phím đẩy mức độ giám sát lên một tầm mà trước đây chỉ tài xế giao hàng và lao động tự do mới phải chịu.

Ở châu Âu, khung pháp lý cho hành động này khác nhiều so với Mỹ. Tại Italy, việc dùng công cụ điện tử để giám sát và theo dõi năng suất nhân viên là bất hợp pháp. Tại Đức, tòa án chỉ cho phép triển khai phần mềm ghi thao tác bàn phím trong các trường hợp ngoại lệ như khi có nghi ngờ về tội nghiêm trọng. Ngoài ra, Valerio De Stefano, Giáo sư luật tại Đại học York, cho rằng hành vi này có thể vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của châu Âu.

Cuốn sách phơi bày mặt tối của Facebook

"Broken Code" của Jeff Horwitz dựa trên hơn 25.000 trang tài liệu nội bộ, tiết lộ những tranh cãi, xung đột bên trong Facebook cùng tác động khôn lường của nó đến nhân loại. Tác giả tập trung vào những biến động dữ dội của mạng xã hội lớn nhất hành tinh trong những năm gần đây.

Ảnh tải lên Facebook đột ngột tối đen

Trong buổi sáng cuối tuần, nhiều người bất ngờ khi ảnh có màu tải lên Facebook bị chuyển thành đen trắng. Meta, công ty mẹ Facebook vẫn chưa đưa ra lời giải thích.

16:19 19/4/2026

Thiết bị hoàn toàn mới của Apple

Apple có thể gia nhập thị trường kính thông minh từ cuối năm nay với sản phẩm mang kiểu dáng thời trang giống Meta Ray-Ban.

06:55 15/4/2026

Mark Zuckerberg sắp bị thay bằng AI

Meta đang xây dựng trợ lý AI riêng cho CEO Zuckerberg và triển khai hàng loạt công cụ AI nội bộ, trong bối cảnh công ty muốn vận hành tinh gọn để cạnh tranh với các startup AI.

07:30 25/3/2026

Minh Hoàng

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Đọc tiếp

Tin buon cho nguoi cho MacBook cam ung hinh anh

Tin buồn cho người chờ MacBook cảm ứng

3 giờ trước 09:23 22/4/2026

0

Tình trạng khan hiếm linh kiện có thể khiến Apple lùi lịch ra mắt một số sản phẩm mới, gồm Mac Studio M5 và MacBook Pro màn hình cảm ứng.

Dot pha trong linh vuc robot hinh anh

Đột phá trong lĩnh vực robot

3 giờ trước 08:44 22/4/2026

0

Startup Physical Intelligence vừa công bố mô hình AI cho phép robot tự học và thực hiện các nhiệm vụ mới chưa từng được huấn luyện.

OpenAI bi dieu tra hinh su hinh anh

OpenAI bị điều tra hình sự

5 giờ trước 07:23 22/4/2026

0

Florida mở điều tra hình sự OpenAI và ChatGPT sau khi phát hiện nghi phạm vụ xả súng tại Đại học Bang Florida đã hỏi chatbot về loại đạn và thời điểm đông người trước khi gây án.

