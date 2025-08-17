Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi phá thêm kỷ lục

  • Chủ nhật, 17/8/2025 16:00 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Lionel Messi vừa ghi dấu ấn khi giúp Inter Miami có thắng lợi 3-1 trước LA Galaxy ở vòng 27 giải Nhà nghề Mỹ MLS sáng 17/8.

Messi chinh phục cột mốc ghi bàn mới. Ảnh: Reuters.

Trở lại sân cỏ sau một thời gian ngắn điều trị chấn thương, Messi gây ấn tượng ngay lập tức. Anh thi đấu 45 phút và ghi bàn quyết định giúp Inter Miami vượt qua nhà đương kim vô địch MLS, LA Galaxy.

Messi chính thức trở thành cầu thủ cán mốc 875 bàn nhanh nhất trong lịch sử bóng đá, khi chỉ mất 1.116 trận. Bàn thắng của Messi được thực hiện sau một pha rê bóng tự tin xuất sắc, kết thúc bằng một cú sút không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Messi bắt đầu vào ngày 1/5/2005, khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona trong trận đấu với Albacete. Khi đó, Messi chỉ mới 17 tuổi và vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 87.

Hiện tại, siêu sao người Argentina chỉ còn kém Cristiano Ronaldo 63 bàn, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại với 938 pha lập công. Ngoài việc ghi bàn, Messi cũng nổi bật trong vai trò kiến tạo, với tổng cộng 389 pha kiến tạo trong sự nghiệp.

Tổng hợp cả số bàn thắng và kiến tạo, Messi có 1.263 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong sự nghiệp của mình.

Với phong độ hiện tại, Messi đang tiến gần hơn đến cột mốc 900 bàn thắng, thậm chí là 1.000 bàn. Điều này càng khẳng định vị thế huyền thoại của anh trong làng bóng đá thế giới.

Messi sút xa thành bàn, đánh gót kiến tạo đẳng cấp Lionel Messi có màn trình diễn tuyệt hay trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước LA Galaxy sáng 17/8.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

Duy Luân

Messi Cristiano Ronaldo Lionel Messi Messi inter miami

  • Cristiano Ronaldo

    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo tên đầy đủ là Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, là cầu thủ bóng đá Bồ Đào Nha hiện đang thi đấu ở giải vô địch Tây Ban Nha cho câu lạc bộ Real Madrid với vị trí tiền vệ cánh hay tiền đạo và là đội trưởng của đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha. Vào ngày 1/7/2009, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang câu lạc bộ Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng. Anh từng 2 lần liên tiếp giành Quả bóng vàng FIFA vào 2013 và 2014.

    Bạn có biết: Ronaldo là cầu thủ duy nhất trên thế giới ghi bàn ở cả World Cup 2006, 2010, 2014 và EURO 2004, 2008, 2012, 2016.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Số áo: 7

    Facebook

  • Lionel Messi

    Lionel Messi

    Lionel Andrés "Leo" Messi thường biết tới với tên gọi Lionel Messi, là một cầu thủ bóng đá người Argentina hiện đang chơi ở vị trí tiền đạo cho câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển bóng đá quốc gia Argentina. Tại trận ra mắt vào mùa giải 2004-2005, anh đã phá vỡ kỉ lục cầu thủ trẻ nhất ra sân của La Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở giải này. Anh hiện là người ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải cho CLB với 53 bàn thắng và cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 5 lần nhận Quả bóng vàng.

    Bạn có biết: Tháng 11/2017 Messi vừa chính thức ký gia hạn với CLB Barcelona với điều khoản giải phóng lên tới 700 triệu euro.

    • Ngày sinh: 24/06/1987
    • Chiều cao: 1.69 m
    • Số áo: 10

    Facebook

Đọc tiếp

An Do cho Messi hinh anh

Ấn Độ chờ Messi

2 giờ trước 14:40 17/8/2025 Thể thao Thể thao

0

Lionel Messi sẽ lưu diễn bốn thành phố ở Ấn Độ tháng 12. Đằng sau chuyến đi lịch sử ấy là sự kết nối bất ngờ đến từ hai đồng đội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý