Messi phá thêm kỷ lục

Lionel Messi vừa ghi dấu ấn khi giúp Inter Miami có thắng lợi 3-1 trước LA Galaxy ở vòng 27 giải Nhà nghề Mỹ MLS sáng 17/8.

Messi chinh phục cột mốc ghi bàn mới. Ảnh: Reuters.

Trở lại sân cỏ sau một thời gian ngắn điều trị chấn thương, Messi gây ấn tượng ngay lập tức. Anh thi đấu 45 phút và ghi bàn quyết định giúp Inter Miami vượt qua nhà đương kim vô địch MLS, LA Galaxy.

Messi chính thức trở thành cầu thủ cán mốc 875 bàn nhanh nhất trong lịch sử bóng đá, khi chỉ mất 1.116 trận. Bàn thắng của Messi được thực hiện sau một pha rê bóng tự tin xuất sắc, kết thúc bằng một cú sút không cho thủ môn cơ hội cản phá.

Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Messi bắt đầu vào ngày 1/5/2005, khi anh ghi bàn thắng đầu tiên cho Barcelona trong trận đấu với Albacete. Khi đó, Messi chỉ mới 17 tuổi và vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 87.

Hiện tại, siêu sao người Argentina chỉ còn kém Cristiano Ronaldo 63 bàn, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại với 938 pha lập công. Ngoài việc ghi bàn, Messi cũng nổi bật trong vai trò kiến tạo, với tổng cộng 389 pha kiến tạo trong sự nghiệp.

Tổng hợp cả số bàn thắng và kiến tạo, Messi có 1.263 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng trong sự nghiệp của mình.

Với phong độ hiện tại, Messi đang tiến gần hơn đến cột mốc 900 bàn thắng, thậm chí là 1.000 bàn. Điều này càng khẳng định vị thế huyền thoại của anh trong làng bóng đá thế giới.

Messi sút xa thành bàn, đánh gót kiến tạo đẳng cấp Lionel Messi có màn trình diễn tuyệt hay trong chiến thắng 3-1 của Inter Miami trước LA Galaxy sáng 17/8.