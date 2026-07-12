Messi nổi nóng với trọng tài

Messi gây chú ý khi có màn tranh cãi gay gắt với trọng tài Joao Pinheiro trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ sau một tình huống gây tranh cãi trên sân.

Tình huống Messi chỉ tay vào trọng tài gây chú ý. Ảnh: Reuters.

Lionel Messi trở thành tâm điểm trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Argentina và Thụy Sĩ. Đội trưởng tuyển Argentina đã có màn tranh cãi căng thẳng với trọng tài chính Joao Pinheiro.

Theo ESPN Argentina, sự việc xảy ra sau một tình huống gây tranh cãi trên sân. Messi tiến đến trao đổi trực tiếp với trọng tài người Bồ Đào Nha. Anh yêu cầu được đối xử tôn trọng. Tiền đạo 39 tuổi được cho là đã nói: "Hãy nói chuyện đúng mực", "Đừng thiếu tôn trọng tôi".

Còn theo Tribuna, Messi tỏ rõ sự bức xúc với trọng tài người Bồ Đào Nha. Anh tiến đến chất vấn vị vua áo đen sau hàng loạt quyết định bất lợi cho đội nhà.

Máy quay truyền hình ghi lại cảnh đội trưởng Argentina phản ứng đầy gay gắt khi bầu không khí trên sân ở Kansas City trở nên căng thẳng. Thời điểm đó, nhà đương kim vô địch đang bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0.

Theo Tribuna, Messi đã nói với trọng tài: "Hãy nói chuyện với tôi cho đàng hoàng. Đừng thiếu tôn trọng tôi, tôi luôn nói chuyện với ông một cách tôn trọng".

Đoạn video ghi lại cuộc đối đáp nhanh chóng lan truyền. Nhiều người hâm mộ cho rằng Messi phản ứng vì không đồng tình với cách điều hành trận đấu của ông Pinheiro. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến màn tranh cãi chưa được các bên xác nhận. FIFA và tổ trọng tài chưa đưa ra bình luận về tình huống này.

Joao Pinheiro là trọng tài được FIFA phân công điều khiển trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ. Trận đấu diễn ra với nhiều pha va chạm quyết liệt. Một trong những điểm nhấn là chiếc thẻ đỏ dành cho tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ sau khi trọng tài Joao Pinheiro tham khảo VAR. Công tác điều hành của tổ trọng tài cũng trở thành chủ đề được bàn luận sau một số quyết định gây tranh cãi.