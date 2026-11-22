Lionel Messi vừa phải nhận thẻ vàng sau tình huống mất bình tĩnh, ném thẳng bóng vào mặt Gonzalo Tapia trong trận thua của Inter Miami tại MLS.

Hành động xấu xí của Lionel Messi. Nguồn X.

Tình huống diễn ra khi Tapia chủ động đứng áp sát biên nhằm cản trở pha ném biên nhanh của Inter Miami. Bực dọc vì hành vi che chắn không gian trái phép từ phía đối phương, ngôi sao người Argentina ném mạnh quả bóng thẳng vào mặt tiền đạo đội khách.

Trọng tài lập tức can thiệp và rút thẻ vàng cảnh cáo số 10 của đội chủ nhà. Pha bóng phi thể thao này nhanh chóng làm bùng nổ làn sóng tranh cãi dữ dội từ người hâm mộ, nhiều ý kiến nhận định hành động của Messi xứng đáng phải nhận một tấm thẻ đỏ trực tiếp.

Sự ức chế về mặt tâm lý của thủ quân bên phía Inter Miami cũng phản ánh chính xác thế trận tệ hại trên sân. Đội bóng áo hồng phải chơi thiếu người từ phút 36 do Gonzalo Lujan nhận thẻ đỏ gián tiếp. Tận dụng ưu thế về mặt quân số, Columbus Crew hoàn toàn áp đảo cục diện.

Bên cạnh tình huống khiêu khích khiến Messi dính thẻ, Tapia còn gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng ở các phút thứ 9 và 58. Bàn thắng còn lại của đội khách được ghi do công của Taha Habroune ở phút 52.

Thất bại chung cuộc với tỷ số 0-3 ngay trên sân nhà khiến Inter Miami hứa hẹn gặp nhiều khó khăn ở trận tái đấu giữa hai đội ở trận lượt về vòng 16 đội MLS, diễn ra vào ngày 28/11.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.