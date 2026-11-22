Báo cáo tài chính mới nhất vừa phơi bày áp lực chi tiêu lớn tại Manchester United khi đội bóng này vẫn gánh khoản nợ chuyển nhượng khổng lồ.

MU vẫn nợ số tiền lớn liên quan đến chuyển nhượng.

Theo The Independent , MU hiện vẫn nợ các câu lạc bộ khác 416 triệu bảng phí chuyển nhượng chưa thanh toán cho những cầu thủ chiêu mộ trong vài năm qua.

Khoản nợ này xuất phát từ việc đội bóng thường dàn trải tiền mua người theo thời hạn hợp đồng cầu thủ. Ở chiều ngược lại, các đội bóng khác cũng đang nợ "Quỷ đỏ" khoảng 75 triệu bảng từ những thương vụ bán người.

Báo cáo tài chính quý I của câu lạc bộ nêu rõ 235 triệu bảng trong tổng số nợ chuyển nhượng phải thanh toán trong vòng một năm tới, cùng 114 triệu bảng nữa vào năm tiếp theo. Phần còn lại sẽ được chi trả theo lộ trình tối đa 5 năm. Cũng trong một năm tới, MU dự kiến thu về 27 triệu bảng tiền chuyển nhượng từ các đối tác.

Khoản nợ kể trên phản ánh chuỗi mua sắm lớn của "Quỷ đỏ" qua các kỳ chuyển nhượng gần đây. Mùa hè vừa qua, đội bóng chi ít nhất 148 triệu bảng cho bộ ba Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba.

Trước đó năm 2025, MU chi hơn 200 triệu bảng để mang về Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Senne Lammens. Năm 2024, câu lạc bộ cũng chi mạnh tay chiêu mộ Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee và Noussair Mazraoui.

Bên cạnh phí chuyển nhượng cầu thủ, báo cáo xác nhận đội chủ sân Old Trafford đã tiêu tốn 7,58 triệu bảng để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của tân huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino.

Hiện tại, tổng nợ ròng dài hạn của đội bóng đang ở mức 577 triệu bảng. Tính đến ngày 30/9, câu lạc bộ đồng thời gánh thêm khoản nợ 207 triệu bảng thông qua hạn mức tín dụng quay vòng.

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Thông điệp đầu tiên của Pochettino Thông điệp của tân thuyền trưởng Manchester United nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sau khi được đăng tải vào rạng sáng 19/11.