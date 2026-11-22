Serie A đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nhóm đầu bảng khi Lazio, AS Roma và Inter Milan liên tục bám đuổi nhau.

AS Roma là bất ngờ lớn nhất ở cuộc đua Serie A mùa này.

Cuộc đua đến chức vô địch Serie A mùa này hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sau 12 vòng, Lazio dẫn đầu với 32 điểm, nhưng AS Roma chỉ kém 2 điểm. Inter Milan đứng thứ ba với 28 điểm dù mới thi đấu 11 trận. Como và AC Milan lần lượt xếp thứ tư, thứ năm với 26 và 24 điểm.

Đáng chú ý, hai đội bóng thành Roma vẫn duy trì thành tích bất bại. Hôm 21/11, Lazio khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 3-0 trước Lecce, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí số một. Thầy trò HLV Gennaro Gattuso ghi tới 28 bàn (chỉ kém AS Roma) và thủng lưới ít nhất với 9 bàn thua.

Trong khi đó, AS Roma cũng không chịu kém cạnh khi nghiền nát Parma với tỷ số 5-1 vào rạng sáng 22/11. Với 9 chiến thắng sau 12 trận, Roma đang cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch.

Ở phía sau, Inter Milan có thể bứt phá khi còn một trận chưa đấu trong tay. Nếu đánh bại Atalanta trong trận đấu muộn vào rạng sáng 23/11, thầy trò đội bóng áo xanh-đen sẽ nâng điểm số lên 31, chỉ kém Lazio đúng 1 điểm.

Với năm đội dẫn đầu chỉ cách nhau 8 điểm, Serie A đang mở ra một cuộc đua vô địch đầy khó lường. Lazio có lợi thế dẫn đầu, Roma duy trì sự ổn định, còn Inter, Como và Milan sẵn sàng tạo ra những xáo trộn.

Theo đánh giá của Goal, lần đầu tiên sau nhiều năm, Serie A mới trở nên hấp dẫn đến vậy. Tình hình hiện tại hứa hẹn khiến cuộc cạnh tranh ngôi vương trở nên căng thẳng. Cuộc đua Scudetto hứa hẹn còn nhiều biến động khi mùa giải mới đi qua 12 vòng đấu.

Cuộc đua nghẹt thở ở Serie A.