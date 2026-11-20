Lionel Messi dẫn đầu bảng lương MLS với 28,33 triệu USD mỗi năm, tăng gần 8 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái.

Lionel Messi tiếp tục là cầu thủ có thu nhập cao nhất MLS với 28,33 triệu USD mỗi năm.

Nashville SC giành Supporters’ Shield, danh hiệu dành cho đội có thành tích tốt nhất giai đoạn chính MLS, với quỹ lương 24,97 triệu USD . Con số ấy thấp hơn 3,36 triệu USD so với khoản thu nhập bảo đảm của riêng Messi tại Inter Miami. Theo dữ liệu Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA) chốt ngày 9/10, chỉ 5 trong số 30 CLB có quỹ lương cao hơn mức Messi nhận.

Khoản 28,33 triệu USD chỉ tính thu nhập từ thi đấu. Messi gia hạn với Inter Miami đến hết mùa 2028. Hồi tháng 3, ông chủ CLB Jorge Mas nói với Bloomberg rằng tổng thu nhập của tiền đạo người Argentina vào khoảng 70- 80 triệu USD mỗi năm.

MLS hiện có 5 cầu thủ nhận ít nhất 10 triệu USD mỗi năm. Sau Messi là Robert Lewandowski của Chicago Fire ( 19,51 triệu USD ), Antoine Griezmann của Orlando City ( 13,94 triệu USD ), Son Heung-min của LAFC ( 11,25 triệu USD ) và Breel Embolo của Atlanta United ( 10,81 triệu USD ).

Với Casemiro gia nhập giữa mùa, quỹ lương Inter Miami tăng lên mức kỷ lục 59,37 triệu USD , trong đó riêng Messi chiếm gần 48%. Đội bóng của anh kết thúc giai đoạn chính ở vị trí thứ hai miền Đông, sau Nashville. Chicago Fire đứng thứ hai MLS về quỹ lương với 41,29 triệu USD , còn Philadelphia Union chi ít nhất, ở mức 12,64 triệu USD .

Toàn giải có 150 cầu thủ nhận ít nhất 1 triệu USD mỗi năm. Thu nhập bảo đảm bình quân tăng 18% lên 746.936 USD , trong khi mức trung vị, tức mức nằm giữa bảng lương cầu thủ MLS, chỉ tăng 6,4% lên 360.042 USD .