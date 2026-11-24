1. Lionel Messi - Inter Miami: 25 triệu USD /năm: Không bất ngờ ở vị trí dẫn đầu khi Messi tiếp tục là cầu thủ hưởng lương cao nhất MLS. Siêu sao người Argentina bỏ xa phần còn lại của giải đấu. Đây là thành quả từ tầm ảnh hưởng đặc biệt của Messi cả trên sân cỏ lẫn phương diện thương mại kể từ khi anh gia nhập đội bóng bang Florida.