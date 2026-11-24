Hai chấn thương nghiêm trọng của Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue đẩy PSG vào thế phải tính chuyện mua sắm, nhưng vung tiền trong tháng 1 chưa chắc là lời giải tối ưu.

PSG đang đối mặt bài toán khó ngay trước kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027. Nhà đương kim vô địch Champions League mất cùng lúc hai mũi tấn công quan trọng vì chấn thương dây chằng chéo trước.

Đây không đơn thuần là tổn thất nhân sự nhất thời. Nó còn đặt Luis Enrique trước thách thức lớn hơn: tiếp tục tin vào chiều sâu đội hình hay yêu cầu ban lãnh đạo chi tiền để tìm người thay thế.

Chấn thương của Doue làm nghiêm trọng tình hình nhân sự của PSG. Ảnh: Reuters.

Hai tổn thất buộc PSG phải hành động

Kvaratskhelia và Doue đều là những nhân tố quan trọng trong hệ thống của Luis Enrique, nhưng cả hai cùng phải nghỉ thi đấu dài hạn vì đứt dây chằng chéo trước. Với một đội bóng đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch Champions League, đây là tổn thất khó xem nhẹ.

PSG chưa lập tức rơi vào khủng hoảng khi Mika Godts từng bước lấp khoảng trống mà Kvaratskhelia để lại. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro vẫn chưa tạo được sự tin tưởng tuyệt đối để chiếm suất đá chính. Những tín hiệu tiến bộ trong tháng qua chưa đủ xóa đi các dấu hỏi về năng lực của cầu thủ người Bỉ.

Ferran Torres cũng được kỳ vọng gánh thêm trách nhiệm. Tiền đạo người Tây Ban Nha vừa chấm dứt chuỗi 10 trận tịt ngòi trong trận gặp Nice. Anh từng khởi đầu ấn tượng với 7 bàn sau 6 trận đầu tiên tại Paris, nhưng sau đó trải qua 62 ngày không ghi bàn.

Luis Enrique vẫn đặt niềm tin vào Torres. Tuy nhiên, phong độ thất thường của chân sút này khiến PSG không thể yên tâm tuyệt đối, nhất là khi Champions League bước vào giai đoạn loại trực tiếp.

Mất hai ngôi sao chủ lực khiến tham vọng vô địch Champions League 3 lần liên tiếp của PSG bị lung lay. Ảnh: Reuters.

Senny Mayulu là một phương án khác. Cầu thủ trưởng thành từ học viện PSG đã được trao cơ hội đá trung phong và nhanh chóng cho thấy sự trưởng thành. Khả năng dứt điểm, di chuyển khai thác khoảng trống cùng tư duy tấn công giúp anh trở thành điểm tựa đáng chú ý.

Dù vậy, đặt toàn bộ hy vọng vào những phương án hiện có vẫn là canh bạc. PSG cần chiều sâu đội hình đủ tốt để đối phó với lịch thi đấu dày đặc và những trận cầu có tính quyết định.

PSG cần tỉnh táo chọn đúng người

Thị trường chuyển nhượng tháng 1 có thể mang đến nhiều lựa chọn cho đội bóng Pháp. Antonio Nusa của Leipzig là một trong những mục tiêu được đánh giá cao. Cầu thủ người Na Uy sở hữu khả năng đi bóng trực diện, tốc độ và sự quyết đoán. Những màn trình diễn tại Bundesliga giúp anh trở thành phương án phù hợp để bổ sung sức sáng tạo cho hàng công PSG.

Abde Ezzalzouli cũng nằm trong tầm ngắm. Điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro khiến cầu thủ này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc. Ngoài ra, PSG còn theo dõi Gianluca Prestianni của Benfica, Ibrahim Maza của Leverkusen, Luis Diaz và Estevao.

Nusa là phương án thích hợp với PSG? Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, vấn đề của PSG không nằm ở số lượng ngôi sao có thể mua. Điều quan trọng là tìm được cầu thủ phù hợp với hệ thống của Luis Enrique và sẵn sàng gia nhập đội bóng. Chính sách chuyển nhượng của những ông chủ người Qatar đã thay đổi so với trước đây, PSG không còn mua sắm bằng mọi giá. CLB ưu tiên những mục tiêu thực sự muốn ra đi và có mức phí hợp lý.

Tiền bạc rõ ràng không phải rào cản lớn nhất với đội bóng Pháp. Nhưng chi tiêu thiếu tính toán có thể phá vỡ sự cân bằng trong đội hình vốn đã được xây dựng qua nhiều kỳ chuyển nhượng.

PSG từng thành công khi chi 70 triệu euro để đưa Kvaratskhelia về Paris vào tháng 1/2024. Thương vụ ấy trở thành bước ngoặt trong hành trình chinh phục châu Âu. Dẫu vậy, không phải bản hợp đồng mùa đông nào cũng có thể tạo ra tác động tương tự.

Luis Enrique hiểu rằng một quyết định vội vàng có thể gây ra nhiều hệ lụy. PSG cần bổ sung lực lượng, nhưng cũng phải giữ được bản sắc và cấu trúc đội hình. Tham vọng giành Champions League thứ ba liên tiếp là rất lớn. Câu hỏi đặt ra là liệu đội hình hiện tại có đủ sức hoàn thành mục tiêu ấy, hay nhà vô địch châu Âu buộc phải đặt cược thêm hàng chục triệu euro trong tháng 1.

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