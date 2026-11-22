PSG xác nhận tiền đạo Desire Doue đứt dây chằng chéo trước (ACL) ở đầu gối phải và nghỉ hết thời gian còn lại của mùa giải 2026/27.

Doue dính chấn thương nặng.

Trong chiến thắng 3-2 trước Nice thuộc vòng 11 Ligue 1 rạng sáng 22/11, Doue gặp chấn thương theo cách không mong muốn. Ngay sau khi mở tỷ số cho PSG, tiền đạo người Pháp đổ gục xuống sân dù không va chạm với đối phương. Anh lập tức ôm chặt đầu gối phải, khiến đội ngũ y tế phải nhanh chóng vào sân hỗ trợ.

Chỉ ít giây sau, cáng cứu thương được đưa tới. Doue rời sân trong nước mắt khi hiệp một còn khoảng 8 phút bù giờ. Hình ảnh khiến người hâm mộ PSG không khỏi lo lắng.

Sau cùng, PSG xác nhận Doue bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải. Cầu thủ dự kiến phải phẫu thuật trước khi tháng 11 khép lại. Với dạng chấn thương nghiêm trọng như vậy, anh phải nghỉ toàn bộ phần còn lại của mùa giải 2026/27.

Đây là tổn thất đặc biệt lớn đối với PSG, bởi Doue đang nằm trong nhóm những tài năng trẻ sáng giá nhất bóng đá Pháp. Gia nhập đội chủ sân Parc des Princes từ Rennes vào hè 2024, anh nhanh chóng khẳng định vị trí nhờ kỹ thuật cá nhân, tốc độ và khả năng chơi linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công.

Theo Opta, Doue có 121 trận tại giải đấu hàng đầu nước Pháp, ghi 22 bàn và thực hiện 16 pha kiến tạo. Mùa này, anh ra sân 10 trận ở Ligue 1, thi đấu tổng cộng 571 phút, ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo.

Đáng lo hơn, Doue không phải ngôi sao tấn công duy nhất của PSG dính chấn thương đầu gối. Khvicha Kvaratskhelia cũng gặp vấn đề tương tự hồi tháng trước. Điều này buộc ban lãnh đạo PSG phải tính đến phương án bổ sung nhân sự ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.