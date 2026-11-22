Hai người mẹ của hai huyền thoại bóng đá đương đại bất ngờ bị đem ra so sánh trong những câu chuyện mang tính câu khách.

Ronaldo bên mẹ.

Trong gần hai thập kỷ, bóng đá thế giới vận hành quanh cuộc tranh luận bất tận giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Người hâm mộ từng so sánh mọi thứ, từ bàn thắng, danh hiệu, kỷ lục đến phong cách thi đấu.

Khi hai siêu sao dần bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp, người ta tưởng những cuộc tranh cãi ấy sẽ dần khép lại. Nhưng với một bộ phận truyền thông và cộng đồng mạng, cuộc chiến Messi - Ronaldo dường như không bao giờ có hồi kết. Khi sân cỏ không còn đủ chất liệu để so kè, ngay cả những người thân của hai cầu thủ cũng bị kéo vào vòng xoáy.

Đào lại chuyện cũ, tạo cuộc chiến mới

Diễn biến giữa tháng 11/2026 cho thấy rõ điều đó. Ngày 16/11, bà Dolores Aveiro, mẹ Cristiano Ronaldo, trở thành tâm điểm chú ý sau khi công khai bày tỏ sự bất bình với cách đội tuyển Bồ Đào Nha đối xử với con trai.

Bà thậm chí cho biết mình vui khi Bồ Đào Nha thua Đan Mạch 1-4, bởi cho rằng đội bóng đã không tôn trọng Ronaldo. Phát ngôn này lập tức tạo ra làn sóng tranh luận, buộc HLV Jorge Jesus phải lên tiếng phản hồi.

Chỉ hai ngày sau, ngày 18/11, một câu chuyện về mẹ Lionel Messi bất ngờ xuất hiện dày đặc trên truyền thông thể thao. Fabian Paz, chú của cầu thủ trẻ Nico Paz, tiết lộ rằng bà Celia Cuccittini từng nắm tay cháu mình và nói: "Cháu là người kế nhiệm con trai cô".

Nhưng điều đáng chú ý nằm ở thời điểm câu chuyện được công bố. Sự việc thực tế đã diễn ra từ ngày 6/10, sau trận giao hữu giữa Argentina và Benin, cũng là trận đấu chia tay đội tuyển quốc gia của Messi.

Khi ấy, bà Celia xúc động bật khóc, còn Nico Paz đến chào hỏi và nhận được lời động viên đặc biệt. Câu chuyện chỉ được người chú tiết lộ hơn một tháng sau đó, trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh La Red.

Nói cách khác, một kỷ niệm đẹp nằm yên suốt nhiều tuần, bỗng được đưa lên mặt báo đúng vào thời điểm mẹ Ronaldo đang bị dư luận tranh cãi. Hai người mẹ, hai câu chuyện độc lập, lập tức được đặt cạnh nhau để tạo ra một hiệu ứng tương phản: một người được ca ngợi vì sự bao dung, biết nâng đỡ thế hệ kế tiếp; người còn lại bị chỉ trích vì phản ứng gay gắt khi bảo vệ con trai.

Rõ ràng, cách khai thác và khuếch đại hai câu chuyện trong cùng một thời điểm cụ thể đặt ra câu hỏi về động cơ truyền thông. Tại sao một kỷ niệm xảy ra từ hơn một tháng trước lại được chú ý đúng lúc này? Và tại sao một lời động viên riêng tư lại nhanh chóng trở thành "thước đo" để phán xét một người mẹ khác?

Đó chính là điều khiến cách làm truyền thông này trở nên đáng lên án: không cần bóp méo hoàn toàn sự thật, chỉ cần lựa chọn thời điểm, đặt các sự kiện cạnh nhau và dẫn dắt cảm xúc, người ta đã có thể tạo ra một cuộc chiến mới.

Ronaldo và Messi là đề tài câu view của nhiều báo.

Đừng biến tình mẫu tử thành công cụ câu khách

Dưới lăng kính của truyền thông câu khách, hai người mẹ bị biến thành hai thái cực đối lập. Bà Celia được gắn với hình ảnh điềm đạm, bao dung, còn bà Dolores bị đóng khung trong sự cực đoan, ích kỷ và thiếu kiềm chế. Nó trở thành nguyên liệu châm ngòi cho các cuộc tranh cãi bất tận trên mạng xã hội.

Nhưng hãy thử đặt hai câu chuyện trở lại đúng hoàn cảnh. Bà Celia có một khoảnh khắc xúc động sau trận đấu chia tay của con trai, khi gửi lời động viên đến một cầu thủ trẻ. Đó là tình cảm tự nhiên của một người mẹ, không phải tuyên ngôn đạo đức để chứng minh mình cao thượng hơn ai.

Còn bà Dolores, dù có thể thiếu khéo léo khi bày tỏ quan điểm trước công chúng, cũng chỉ đang phản ứng theo tâm lý của một người mẹ cảm thấy con trai bị đối xử bất công. Bà đồng hành cùng Ronaldo từ những ngày tháng khó khăn ở Madeira, chứng kiến hành trình con mình vươn lên thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Có thể không đồng tình với phát ngôn của bà, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc có quyền biến bà thành đối tượng chế giễu tập thể.

Hai người hành động khác nhau vì hai hoàn cảnh khác nhau. Nếu Ronaldo được đối xử như Messi thì có lẽ mẹ Ronaldo cũng dành những lời động viên đầy tình cảm cho số 7 tiếp theo của Bồ Đào Nha vậy. Không có thước đo nào cho phép chúng ta định giá tình mẫu tử của người này cao quý hơn người kia.

Trong cuộc đua thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, những tranh cãi gay gắt thường tạo ra nhiều lượt xem hơn sự cảm thông. Chỉ cần đặt hai cụm từ "mẹ Messi" và "mẹ Ronaldo" cạnh nhau trong một tiêu đề, các tài khoản câu tương tác có thể châm ngòi cho những cuộc tranh luận. Người hâm mộ hai phía tiếp tục công kích nhau, trong khi những người khơi mào hưởng lợi từ lượng tương tác tăng cao.

Điều đáng nói là Messi và Ronaldo, dù cạnh tranh suốt nhiều năm trên sân cỏ, vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Cả hai chưa từng cần đến việc công kích gia đình đối phương để khẳng định vị thế. Thế nhưng, một bộ phận truyền thông lại đưa người thân của họ vào những cuộc tranh cãi nhằm thu hút lượt xem.

Truyền thông cần có trách nhiệm hơn trong cách đưa tin, người hâm mộ cũng nên tiết chế những tranh cãi cực đoan, để hai người mẹ không bị cuốn vào những cuộc đối đầu không liên quan đến họ.