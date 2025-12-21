Ông Satadru Dutta, trưởng ban tổ chức sự kiện đưa Lionel Messi đến Ấn Độ, chia sẻ những thông tin bên lề xoay quanh chuyến thăm của siêu sao người Argentina.

Messi kiếm bộn tiền sau chuyến thăm Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Ông Dutta hiện bị bắt giữ sau khi tổ chức một sự kiện bị đánh giá là “thảm họa” trong những năm gần đây tại Ấn Độ. Sự xuất hiện chớp nhoáng của Messi cùng các đồng đội ở Inter Miami tạo ra tình cảnh hỗn loạn, khiến hình ảnh của những cá nhân tham dự lẫn ban tổ chức bị tổn hại nghiêm trọng.

Trong quá trình thẩm vấn, ông Dutta hé lộ chi phí đắt đỏ để mời Messi đến Ấn Độ. Cụ thể, siêu sao người Argentina được trả khoảng 10,7 triệu USD , trong đó khoảng 1 triệu USD được nộp thuế cho chính phủ Ấn Độ, nâng tổng chi phí tổ chức sự kiện lên xấp xỉ 100 triệu USD .

Cảnh sát cho biết phát hiện hơn 2 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng bị phong tỏa của ông Dutta. Nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động bán vé và tài trợ cũng bị thu giữ trong các cuộc khám xét.

Ông Dutta cũng khai rằng siêu sao người Argentina “rất khó chịu khi bị chạm vào lưng hoặc bị ôm” trong lúc xuất hiện tại sân Salt Lake vào ngày 13/12. Đây là lý do khiến Messi không ở lại sự kiện đủ thời lượng như kế hoạch ban đầu.

Cảnh hỗn loạn nơi diễn ra sự kiện của Messi.

Theo lời ông Dutta, đội ngũ an ninh nước ngoài phụ trách bảo vệ Messi thông báo rõ từ trước rằng nhà vô địch World Cup 2022 “không muốn bị tiếp xúc thân thể”. Tuy nhiên, bất chấp nhiều lần phát loa yêu cầu khán giả và những người có mặt giữ trật tự, tình hình vẫn không được cải thiện. Messi bị vây kín trên sân, liên tục bị kéo lại để chụp ảnh và ôm vai, khiến anh gần như không thể di chuyển.

Sự kiện từng được kỳ vọng là ngày hội bóng đá tại thành phố Kolkata kết thúc trong hỗn loạn. Hàng nghìn khán giả mua vé giá cao không thể nhìn thấy Messi một cách rõ ràng do tình trạng chen lấn trên sân, dẫn đến sự phẫn nộ và hành vi phá hoại một số hạng mục của sân vận động.

Cảnh hỗn loạn khi Messi xuất hiện ở Ấn Độ CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.