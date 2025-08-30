Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Messi hé lộ khả năng từ giã tuyển Argentina

  • Thứ bảy, 30/8/2025 11:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lionel Messi cân nhắc khả năng từ giã tuyển Argentina sau khi World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico kết thúc.

Messi đang trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Siêu sao của Inter Miami thừa nhận trận đấu vào tháng 9 tới có thể là lần ra sân cuối cùng của anh cho ĐTQG trước các khán giả nhà tại Argentina. Messi bày tỏ: “Đó sẽ là trận đấu đặc biệt, rất đặc biệt với tôi. Tôi không biết liệu sau đó sẽ có trận giao hữu hay thêm các trận đấu khác hay không, nhưng đó sẽ là một khoảnh khắc rất đặc biệt, gia đình tôi sẽ có mặt vào ngày đó”.

HLV Lionel Scaloni vừa công bố danh sách tuyển Argentina cho hai trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ, trong đó Messi là cái tên không thể thiếu. Theo ESPN, những nguồn tin thân cận với Messi tiết lộ khả năng cao Leo có trận đấu cuối cùng cho ĐTQG tại quê nhà Argentina.

Bởi lẽ, từ sau tháng 9 đến khi vòng chung kết World Cup 2026 khởi tranh, tuyển Argentina sẽ không chơi thêm trận nào ở quê nhà. Sau khi kết thúc vòng chung kết World Cup 2026, Messi khả năng cao từ giã đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi anh 1

Lionel Messi xem trận đấu với Venezuela vào ngày 5/9 có thể là lần cuối anh ra sân cho ĐTQG tại Argentina.

Vì thế, màn đối đầu với Venezuela vào ngày 5/9 tại sân Estadio Monumental ở Buenos Aires, gần như là trận cuối cùng Messi khoác áo ĐTQG trước khán giả nhà tại Argentina.

Messi tiết lộ thêm: “Ở trận đấu sắp tới (với Venezuela), tôi sẽ muốn có sự hiện diện của vợ, các con, bố mẹ, anh em, càng nhiều người thân càng tốt, chúng tôi sẽ cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc đó. Sau đó, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra”.

Theo TyC Sports, phát biểu này của Messi cho thấy khả năng cao anh lên kế hoạch từ giã tuyển Argentina sau vòng chung kết World Cup 2026. Và siêu sao của Inter Miami muốn có khoảnh khắc đặc biệt cùng gia đình ở màn đối đầu với Venezuela vào ngày 5/9.

