Messi cười tươi

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất sau trận đấu là màn chào hỏi giữa Messi và HLV Luis Enrique. Bất chấp nhiều tin đồn về mối quan hệ rạn nứt trong thời gian còn làm việc ở Barcelona, HLV PSG và ngôi sao Inter Miami vẫn trao nhau cái ôm thân mật, xóa tan mọi hoài nghi.

Trong khi đó, Ousmane Dembele cũng chụp ảnh thân thiết với Leo. Siêu sao người Argentina nở nụ cười tươi bên người đồng đội cũ trong màu áo Barcelona.

Dembele xin quần, áo và đôi giày thi đấu của M10, đồng thời gửi lời nhắn đầy tình cảm: "Thật tuyệt khi được gặp lại anh, Leo - người giỏi nhất mọi thời đại. Hy vọng anh sẽ tiếp tục làm nên lịch sử với Inter Miami, như cách đã làm ở Club World Cup này".

Trên sân Atlanta, nhà ĐKVĐ châu Âu dễ dàng đánh bại đại diện MLS với tỷ số 4-0, khép lại hành trình đầy tranh cãi của đội bóng Mỹ tại giải đấu này. Trận đấu diễn ra chỉ 5 ngày sau sinh nhật lần thứ 38 của Messi.

Inter Miami bị loại, song họ có lý do để ngẩng cao đầu khi trở thành đại diện MLS duy nhất vượt qua vòng bảng FIFA Club World Cup 2025™. Thậm chí, họ còn trở thành đội đầu tiên của khu vực CONCACAF bất bại tới 3 trận liên tiếp ở một kỳ FIFA Club World Cup.

Cựu cầu thủ Barcelona, Marc Crosas lên tiếng bảo vệ Messi: "Thật khó tin khi vẫn có những người cứ chờ đợi để thấy Messi thất bại. Hãy cứ tận hưởng anh ấy, vì cuộc tranh luận đã kết thúc từ ngày 18/12/2022 tại Doha (khi Messi cùng Argentina vô địch World Cup)".

