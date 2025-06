Ibrahimovic: 'Cầu thủ Inter Miami như pho tượng'

Theo Ibrahimovic, Messi không phải là người thất bại trong trận đấu này, mà chính cả đội Inter Miami mới phải chịu trách nhiệm. "Messi đang chơi bóng với những pho tượng, không phải đồng đội. Họ chạy như thể đang mang theo những bao xi măng trên người", Ibrahimovic cho biết.

Cựu tiền đạo của PSG cho rằng nếu Messi được thi đấu trong một đội bóng đồng đều, anh sẽ lại tỏa sáng như trước. "Nếu Leo còn góp mặt trong một đội bóng lớn, bạn sẽ thấy hình ảnh thực sự của một con sư tử. Messi chơi bóng vì yêu thích môn thể thao này. Leo vẫn có thể làm những điều mà 99% cầu thủ khác không thể làm", Ibrahimovic nhấn mạnh.

Ibrahimovic cũng chỉ ra rằng điểm yếu của Inter Miami nằm ở HLV, đồng thời thiếu các ngôi sao và những cầu thủ biết cách di chuyển mà không cần bóng.

Trong trận đấu vừa qua, PSG thể hiện sức mạnh vượt trội khi không cần tung ra đội hình mạnh nhất vẫn có thể thắng 4-0 trước Inter Miami. Đội bóng Pháp hoàn toàn kiểm soát trận đấu, với 10 cơ hội và ghi được 5 bàn thắng trong hiệp một, trong đó có 4 bàn được công nhận.

Sự áp đảo của PSG cho thấy chênh lệch sức mạnh lớn giữa hai đội. Màn trình diễn này chắc chắn đã khiến người hâm mộ của Inter Miami cảm thấy lo lắng. Messi và các đồng đội sẽ cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn cạnh tranh tại các giải đấu lớn trong tương lai.

