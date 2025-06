Dembele an ủi Messi

Messi và Dembele, những đồng đội cũ tại Barcelona, đã có cuộc trò chuyện thân mật trong đường hầm sau khi PSG giành chiến thắng ấn tượng. Dembele còn chia sẻ một bức ảnh cùng Messi trên Instagram với dòng chú thích: "Thật vui khi gặp lại Leo, người vĩ đại nhất mọi thời. Tôi hy vọng Leo sẽ tiếp tục tạo nên lịch sử cùng Inter Miami như trong giải đấu này".

Ngoài Dembele, Messi còn có dịp gặp gỡ thêm nhiều người bạn cũ khác tại PSG như thủ thành Gianluigi Donnarumma, HLV Luis Enrique và trung vệ Presnel Kimpembe.

Inter Miami không thể tạo nên bất ngờ trước sự vượt trội của PSG. Nhà vô địch UEFA Champions League đã kết thúc hiệp một trận đấu với lợi thế dẫn trước 4-0. Truyền thông Mỹ cho rằng hành trình tại FIFA Club World Cup 2025™ của Inter Miami đã sớm kết thúc chỉ sau 45 phút thi đấu.

Dù không để thủng lưới thêm trong hiệp hai, đội bóng của Messi cũng không thể ghi bàn nào và bị loại khỏi giải. Inter Miami sẽ trở về tiếp tục cạnh tranh cho danh hiệu MLS.

Trong trận đấu vừa qua, Dembele không đá chính. Anh chỉ được HLV Enrique tung vào sân từ phút 61 khi thế trận đã an bài. Trước đó, ngôi sao người Pháp đã mất nhiều thời gian để hồi phục sau chấn thương tại Nations League 2025.

Dembele và PSG vẫn còn cơ hội để hoàn tất mùa giải 2024/25 đầy thành công với chức vô địch FIFA Club World Cup 2025™. Đại diện nước Pháp sẽ gặp Bayern Munich, đội vừa thắng Flamengo 4-2, ở vòng tứ kết.

