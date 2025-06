Thomas Partey rời Arsenal

Theo The Athletic, Arsenal sẽ xác nhận việc Partey ra đi vào đầu tuần tới. Nhiều CĐV Arsenal hy vọng Partey ở lại sau những màn trình diễn ấn tượng, đặc biệt là trận thắng Real Madrid 3-0 ở lượt đi tứ kết Champions League mùa vừa rồi.

Tuy nhiên, Arsenal đang chuẩn bị thay máu tuyến giữa. Thương vụ chiêu mộ Martin Zubimendi từ Real Sociedad được cho là hoàn tất, chỉ chờ công bố chính thức đầu tháng 7 để phù hợp với quy định tài chính mới. Ngoài ra, Arsenal cũng sắp đạt thỏa thuận với Brentford để chiêu mộ đội trưởng Christian Norgaard với giá khoảng 15 triệu bảng.

Mùa 2024/25, Partey vẫn là quân bài quan trọng trong tay HLV Mikel Arteta, ra sân tổng cộng 52 trận trên mọi đấu trường. Gia nhập từ Atletico Madrid hồi tháng 10/2020 với mức phí phá vỡ hợp đồng 42,7 triệu bảng, Partey có 167 trận cho Arsenal, ghi 9 bàn và đóng góp 7 kiến tạo.

Suốt thời gian khoác áo "Pháo thủ", Partey từng phải vật lộn với chấn thương nhưng thi đấu đa năng, không chỉ ở vị trí tiền vệ phòng ngự sở trường mà còn được Arteta xếp đá hậu vệ phải khi cần.

Ở sân Emirates, danh hiệu duy nhất anh giành được là Siêu cúp Anh 2024, thắng Man City trên chấm luân lưu tại Wembley. Hiện Partey nhận được sự quan tâm từ Barcelona và một số CLB Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng trong mùa hè này, Jorginho chia tay Arsenal để gia nhập Flamengo.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.