Messi chọn cú đánh đầu tung lưới MU là bàn thắng để đời

"Tôi đã ghi nhiều bàn thắng có thể đẹp hơn, quan trọng hơn, nhưng cú đánh đầu đó luôn là bàn mà tôi yêu thích nhất", Messi nói. Khi đó, anh giúp Barcelona ấn định chiến thắng 2-0 trước MU, giành chức vô địch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp và mở ra thời kỳ thống trị của đội bóng xứ Catalonia dưới thời Pep Guardiola.

Messi có chiều cao khiêm tốn và rất hiếm khi ghi bàn bằng đầu, lại thực hiện cú đánh đầu đầy bất ngờ từ quả tạt của Xavi, khiến Van der Sar đứng chôn chân. Đó là một bàn thắng gây bất ngờ về cách ghi bàn, và mang giá trị biểu tượng với sự nghiệp và di sản của Messi tại Barca.

Sắp tới, Messi sẽ hợp tác cùng nghệ sĩ kỹ thuật số Refik Anadol để biến khoảnh khắc ấy thành một tác phẩm nghệ thuật thuộc chiến dịch từ thiện mang tên "A Goal in Life". Dự án sử dụng công nghệ AI và dữ liệu sinh học để tái hiện lại bàn thắng dưới dạng một tác phẩm số độc đáo, kết hợp giữa thể thao, ký ức và cảm xúc.

"Tôi rất ấn tượng với các tác phẩm của Refik. Chúng tôi đã gặp nhau ở Miami, và thật phấn khích khi thấy anh ấy có thể biến một bàn thắng thành một tác phẩm nghệ thuật thực sự", Messi chia sẻ.

Tác phẩm sẽ được đồng ký tên bởi Messi và Refik, sau đó đem đấu giá tại nhà đấu giá danh tiếng Christie’s ở New York vào ngày 11/6. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dành cho các chương trình giáo dục và hỗ trợ cộng đồng, do Quỹ từ thiện Inter Miami CF Foundation uản lý.

UEFA cũng chính thức cấp quyền sử dụng hình ảnh bàn thắng của Messi cho Inter Miami CF Foundation nhằm phục vụ chiến dịch này. Qua đó, không chỉ người hâm mộ Barca, mà cả thế giới đều có thể một lần nữa sống lại khoảnh khắc ấy theo một hình thái hoàn toàn mới.

