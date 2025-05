CLB công khai chiêu mộ Messi

Trước khi trở thành huyền thoại Barcelona, Messi từng khoác áo đội trẻ Newell's Old Boys. Sau hơn một thập kỷ thi đấu đỉnh cao ở châu Âu cùng Barcelona và PSG, siêu sao 37 tuổi gia nhập Inter Miami hồi hè 2023 với hợp đồng 2,5 năm.

Hiện giao kèo của Messi với đội bóng Mỹ sẽ kết thúc vào cuối năm nay, nhưng Inter Miami hy vọng giữ chân Leo ít nhất đến World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ. Trong bối cảnh tương lai Messi tại MLS chưa rõ ràng, Chủ tịch Ignacio Astore bày tỏ khát khao đưa thủ quân Argentina trở về thi đấu cho Newell's Old Boys.

Ông Astore chia sẻ với Cadena 3: "CLB sẽ luôn muốn có Messi, dù chỉ là một giải đấu, 8 trận, 6 trận, 4 trận hay thậm chí chỉ 1 trận trong màu áo Newell's. Đó là sự thật và chúng tôi luôn làm việc vì điều đó".

Tuy nhiên, thương vụ này không dễ bởi vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết như điều khoản hợp đồng, yêu cầu của gia đình Messi về học tập của con cái, cũng như các khoản tài chính khổng lồ.

"Hiện tại, cậu ấy còn ở xa", ông nói thêm. "Tôi có quan hệ tốt với gia đình Messi nhưng chưa nói trực tiếp với cậu ấy. Giờ đưa Messi về còn khó khăn, nhưng không có nghĩa là ngày mai không dễ hơn. Điều đó không phụ thuộc vào ý muốn của Leo, có thể cậu ấy muốn về".

Hiện tại, Messi và Inter Miami có phong độ không tốt. Thầy trò HLV Javier Mascherano chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất, thủng lưới 20 bàn và chỉ ghi được 12 bàn.

