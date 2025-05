Đội của Messi khủng hoảng

Sáng 19/5 (giờ Hà Nội), Inter Miami chịu thất bại 0-3 trước Orlando City tại MLS. Đội bóng của HLV Javier Mascherano thua đến 5/7 trận gần nhất, để thủng lưới 20 bàn và chỉ ghi được 12 bàn.

Ở trận thua trước Orlando City, Messi sát cánh cùng Luis Suarez và Sergio Busquets. Tuy nhiên, bộ ba cựu cầu thủ Barcelona chơi kém hiệu quả. Trong khi đó, những Luis Muriel, Mario Pašalić và Dagur Thorhallsson lần lượt ghi bàn, giúp Orlando nhấn chìm đối thủ trong trận derby bang Florida.

Messi là điểm sáng hiếm hoi của Inter Miami trước Orlando City. Anh tạo 3 cơ hội cho đồng đội và 2 lần sút trúng đích, nhưng không thể ghi bàn nào.

Siêu sao người Argentina vẫn là tay săn bàn hay nhất của Inter Miami từ đầu giải với 5 pha lập công. Dù vậy, khi M10 duy trì phong độ ổn định, những đồng đội của anh như Suarez hay Busquets đều sa sút. Các vệ tinh còn lại tại Inter Miami cũng không có phong độ cao.

Tương lai của HLV Mascherano bị đặt dấu hỏi sau màn trình diễn bết bát của Inter Miami. Cựu danh thủ Argentina gia nhập đội vào đầu mùa thay Tata Martino, nhưng lại vấp phải chỉ trích từ CĐV nhà vì dấu ấn chiến thuật mờ nhạt.

Trận thua trước Orlando City khiến Inter Miami rơi xuống vị trí thứ 6 ở khu vực miền Đông.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.