Messi: 'Trọng tài MLS không biết luật'

Hôm 19/5, Inter Miami nhận trận thua đậm 0-3 trước Orlando City ở vòng 14 MLS, đánh dấu thất bại thứ 5 trong 7 trận gần đây. Phát biểu sau trận, M10 tỏ ra thất vọng về công tác trọng tài.

Luis Muriel là người đã ghi bàn mở tỷ số cho Orlando City ở phút 43 trong một tình huống gây tranh cãi. Messi cho rằng cầu thủ Orlando đã phạm luật ở phần sân nhà, trước khi thủ môn Pedro Gallese kiến tạo cho Muriel lập công.

"Một cầu thủ đối phương đã chuyền bóng về cho thủ môn và phạm luật. Nhưng trọng tài đã đến nói với tôi rằng ông ấy không biết luật, điều đó thật khó hiểu", Messi lên tiếng.

Siêu sao người Argentina cũng kêu gọi ban tổ chức MLS xem lại công tác trọng tài: "Đôi khi có những lỗi rất dễ thấy, như ở trận gặp San Jose. Đây không phải là lý do để chúng tôi bào chữa cho thất bại. Nhưng luôn có điều gì đó xảy ra với các trọng tài trong những tình huống như vậy. Tôi nghĩ rằng MLS nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề trọng tài".

Messi và đồng đội đối mặt với lịch thi đấu dày đặc đến giữa tháng 6. Inter Miami sẽ chơi 3 trận tại MLS trước khi tranh tài tại FIFA Club World Cup. Xen giữa là các trận đấu của tuyển Argentina tại vòng loại World Cup 2026 gặp Chile (6/6) và Colombia (11/6).

Ở tuổi 37, thể lực chắc chắn không còn là lợi thế lớn của Messi. Cựu sao Barcelona sở hữu đẳng cấp không bàn cãi, nhưng để duy trì ảnh hưởng ở cả 3 đấu trường, anh cần được sử dụng hợp lý.

