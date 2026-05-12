Hơn 144.000 xe Mercedes gặp lỗi nguy hiểm vì lỗi phần mềm

Mercedes-Benz vừa thông báo triệu hồi hơn 144.000 xe đời 2024-2026 do lỗi phần mềm khiến màn hình taplo đột ngột tắt, gây mất an toàn cho người lái.

Hãng xe sang Đức Mercedes-Benz phát lệnh triệu phương tiện tại thị trường Mỹ. Chiến dịch này nhắm vào các dòng xe đời mới, sản xuất từ 2024 - 2026. Danh sách các mẫu xe bị ảnh hưởng bao gồm: AMG GT, C-Class, E-Class, SL-Class, CLE-Class và GLC-Class.

Theo báo cáo gửi lên Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), vấn đề nằm ở phần mềm của bộ điều khiển hệ thống thông tin giải trí. Lỗi này khiến bảng đồng hồ kỹ thuật số trước mặt người lái có thể bất ngờ bị tắt hoặc chuyển sang màu đen trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, tài liệu từ NHTSA nhận định “100% số xe trong diện xác định được dự kiến bị ảnh hưởng bởi lỗi này”.

Nguyên nhân kỹ thuật được xác định là do bộ điều khiển kích hoạt quá trình thiết lập lại hệ thống (reset) liên tục. Đây là một phản ứng dự phòng khi phần mềm gặp trục trặc.

Tuy nhiên, việc reset quá nhiều khiến màn hình hiển thị bị ngắt quãng. Khi sự cố xảy ra, người lái sẽ hoàn toàn mất quyền truy cập vào các thông tin vận hành quan trọng như tốc độ xe, các đèn cảnh báo và thông số kỹ thuật.

Tình trạng này diễn ra mà không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo trước nào. Người lái chỉ có thể chờ đợi cho đến khi hệ thống hoàn tất quá trình khởi động lại để màn hình hiện lên bình thường. Việc thiếu hụt thông tin tức thời khi đang lưu thông trên đường làm tăng cao nguy cơ xảy ra va chạm.

Dù vấn đề gây lo ngại về an toàn, giải pháp khắc phục được đánh giá là khá đơn giản. Mercedes-Benz cho biết các đại lý ủy quyền sẽ cập nhật phần mềm mới cho bộ điều khiển thông tin giải trí của những xe bị ảnh hưởng. Quá trình khắc phục này hoàn toàn miễn phí cho khách hàng.

Hãng dự kiến bắt đầu gửi thư thông báo chính thức đến từng chủ sở hữu xe từ ngày 26/6/2024. Trước đó, các đại lý đã nhận được thông tin hướng dẫn kỹ thuật vào đầu tháng 5.