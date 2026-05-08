Elon Musk chi trăm tỷ USD để tự làm chip AI

SpaceX của Elon Musk dự kiến đầu tư ít nhất 55 tỷ USD tại Texas để làm nhà máy sản xuất chip để cung cấp phần cứng cho toàn bộ công ty trong hệ sinh thái.

Theo New York Times, quy mô trong kế hoạch đầy tham vọng của tỷ phú Elon Musk nhằm xây dựng một nhà máy sản xuất chip máy tính khổng lồ tại Texas đang dần lộ diện.

Thông tin này được hé lộ trong một thông báo điều trần công khai đệ trình vào ngày 7/5 tại hạt Grimes, Texas - nơi dự kiến đặt nhà máy. Giai đoạn đầu của dự án sản xuất chip do SpaceX dẫn đầu sẽ tiêu tốn ít nhất 55 tỷ USD . Tổng mức đầu tư cho dự án thậm chí có thể lên tới 119 tỷ USD .

Dự án mang tên Terafab này được thiết kế để cung cấp chip AI cho cả SpaceX và Tesla - công ty xe điện của ông Musk. Theo thông báo, SpaceX đang đề xuất các khoản ưu đãi thuế cho dự án, và vấn đề này sẽ được thảo luận tại một phiên điều trần vào tháng tới.

Terafab ra đời giữa bối cảnh cuộc chạy đua sản xuất chip trên toàn cầu đang diễn ra khốc liệt nhằm đáp ứng nhu cầu của công nghệ đang phát triển như vũ bão này. Hiện tại, định giá của nhà sản xuất chip AI Nvidia đã tăng vọt, biến thương hiệu này trở thành công ty giá trị nhất thế giới.

Không chỉ Tesla, các ông lớn khác như Google, Amazon cũng đang ráo riết tự phát triển chip AI cho riêng mình.

Giới chuyên môn đánh giá dự án của Elon Musk cũng có thể mang tính bước ngoặt đối với Intel - nhà sản xuất chip khổng lồ của Mỹ vốn đang gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây. Hồi tháng 4, đã có nguồn tin cho rằng Intel xác nhận sẽ tham gia dự án Terafab để "thiết kế, chế tạo và đóng gói các dòng chip hiệu suất siêu cao ở quy mô lớn".

SpaceX hiện chưa đưa ra bình luận chính thức. Tuy nhiên, hồ sơ công bố hôm 7/5 đã gọi dự án này là "một khoản đầu tư mang tính bước ngoặt đối với năng lực sản xuất bán dẫn nội địa".

Bên cạnh mảng kinh doanh cốt lõi là phóng tàu vũ trụ và cung cấp Internet vệ tinh, Elon Musk còn dùng SpaceX để thúc đẩy tham vọng AI. Trước đó, SpaceX đã mua lại xAI - công ty khởi nghiệp AI cũng do chính Musk thành lập, qua đó tạo ra một thực thể mới được định giá lên tới 1.250 tỷ USD .