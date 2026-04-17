Mercedes-Benz C-Class thuần điện lộ diện, trang bị gây tranh cãi

So với bản chạy xăng, chiếc Mercedes-Benz C-Class thuần điện dự kiến có không gian nội thất hiện đại một cách "quá mức cần thiết".

Mercedes-Benz đang chuẩn bị cho màn ra mắt toàn cầu của mẫu C-Class thuần điện vào ngày 20/4 tới đây tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những hình ảnh rò rỉ sớm về khoang nội thất đã gây ra một luồng tranh luận sôi nổi, rằng liệu hãng xe ngôi sao 3 cánh có đang quá đà với triết lý "càng nhiều màn hình càng tốt"?

Qua những hình ảnh chạy thử, C-Class điện được xem là bước tiến hóa của EQE và EQS nhưng có hình khối rõ rệt hơn ở đầu và đuôi xe, tránh kiểu dáng "quả trứng" vốn bị chê trách trước đây. Xe sở hữu lưới tản nhiệt phát sáng cỡ lớn và cụm đèn LED đồ họa hình ngôi sao đặc trưng.

Điểm nhấn gây tranh cãi nhất chính là hệ thống MBUX Hyperscreen khổng lồ, trải dài gần như toàn bộ chiều rộng của bảng táp-lô. Thiết kế này tương đồng với mẫu GLC EV vừa ra mắt, với kích thước lên tới 39,1 inch.

Dù hãng mô tả đây là một không gian dành riêng cho chủ xe, mang nhiều tính cá nhân, nhưng thực tế nó trông giống một "biển quảng cáo di động" hơn. Sự xuất hiện của màn hình này thậm chí còn khiến hai dòng xe đầu bảng là S-Class và EQS vừa nâng cấp bỗng chốc trở nên lỗi thời.

Màn hình cỡ lớn trải dài phần táp lô của chiếc C-Class thuần điện gây nhiều luồng tranh cãi trên mạng xã hội. Ảnh: Mercedes-Benz.

Bên cạnh cuộc chạy đua công nghệ hình ảnh, mẫu ôtô điện mới của Mercedes còn sở hữu nhiều điểm nhấn đáng chú ý khác.

Lần đầu tiên, C-Class điện sẽ cung cấp tùy chọn nội thất đạt chứng nhận thuần chay với các bề mặt mềm mại. Khách hàng vẫn có các tùy chọn cao cấp khác như da Nappa Twisted Diamond hay lưới loa Burmester bằng thép không gỉ dập nổi 3D.

Ghế trước tích hợp hỗ trợ thắt lưng điện tử, âm thanh 4D, massage và thông gió. Đặc biệt, hệ thống điều hòa sử dụng bơm nhiệt đa nguồn (multi-source heat pump) có khả năng sưởi ấm khoang lái nhanh gấp đôi xe xăng nhưng tiêu thụ năng lượng ít hơn 50%.

Mercedes hứa hẹn đây sẽ là phiên bản C-Class năng động nhất từ trước đến nay với không gian rộng rãi hơn nhờ ưu thế của nền tảng xe điện.

Cùng với phiên bản thuần điện, Mercedes dự kiến cũng sẽ tung ra bản nâng cấp (facelift) cho dòng C-Class động cơ đốt trong vào cuối năm nay. Đối thủ lớn nhất mà mẫu ôtô này nhắm tới chính là chiếc BMW i3 Neue Klasse vừa ra mắt tháng trước.