Mercedes-Benz AMG GT hybrid bốc cháy khi đang thử nghiệm

Theo video ghi lại, chiếc xe hybrid Mercedes-Benz AMG GT bản thử nghiệm bốc cháy và không thể dập lửa khi đang trải qua các bài kiểm tra tại Tây Ban Nha.

Ảnh: Instagram/@kikisnevada_pgarage

Chương trình phát triển phiên bản nâng cấp (facelift) cho dòng xe AMG GT của Mercedes-AMG vừa gặp phải tổn thất lớn khi một mẫu xe thử nghiệm bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đợt chạy thử nghiệm điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Tây Ban Nha.

Đoạn video được tài khoản Instagram @kikisnevada_pgarage chia sẻ cho thấy chiếc xe thể thao phủ lớp dán ngụy trang bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn, khói đen bốc cao nghi ngút. Rất may mắn, không có ghi nhận nào về thương vong về người trong sự cố này.

Sự việc xảy ra tại khu vực dãy núi Sierra Nevada (Tây Ban Nha), nơi các hãng xe thường xuyên lựa chọn để thử nghiệm khả năng chịu nhiệt và vận hành ở độ cao lớn. Theo người quay video, ngọn lửa phát ra từ phía sau xe trước khi nhanh chóng bùng lên và lan ra toàn bộ phương tiện. Dù những người có mặt đã nỗ lực dùng bình chữa cháy trang bị sẵn trên xe, ngọn lửa vẫn không thể kiểm soát.

Khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường, chiếc xe thử nghiệm đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Mẫu xe xuất hiện trong vụ cháy là bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc Mercedes-Benz AMG GT. Ảnh: Mercedes-Benz.

Bài đăng trên mạng xã hội nghi vấn cụm pin của hệ thống hybrid là nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết từ người chứng kiến và phía Mercedes-Benz hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Phiên bản Mercedes-AMG GT nâng cấp sắp tới dự kiến vẫn duy trì các tùy chọn động cơ V8 truyền thống bên cạnh các biến thể điện hóa sử dụng công nghệ E Performance hybrid. Việc mẫu xe thử nghiệm gặp sự cố có phải là phiên bản hybrid hay không vẫn chưa được xác nhận.

Sự cố này đã dấy lên những tranh luận về độ an toàn khi thử nghiệm các dòng xe trang bị pin lithium-ion tại những khu vực có thời tiết nắng nóng gay gắt. Dù vậy, điểm tích cực là vụ cháy không gây thiệt hại về người cũng như không làm bùng phát cháy rừng sang khu vực thiên nhiên xung quanh.

Hiện tại, các kỹ sư của Mercedes-AMG đang tiến hành điều tra để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến sự cố.