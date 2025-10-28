Melissa là cơn bão mạnh nhất hành tinh năm 2025

Cơn bão cấp 5 Melissa với sức gió gần 300 km/h khiến Mỹ phải điều phi đội “Thợ săn bão” thu thập dữ liệu, trong khi Jamaica và Cuba gấp rút sơ tán hàng trăm nghìn người.

Bên trong mắt siêu bão mạnh nhất thế giới 2025 Phi đội “Thợ săn bão” của Mỹ vừa bay xuyên tâm siêu bão Melissa - cơn bão cấp 5 với sức gió 282 km/giờ, được mô tả là “thảm khốc” và mạnh nhất hành tinh, đang đe dọa tàn phá Jamaica và Cuba.

Ngày 27/10, Phi đội 53 Trinh sát Thời tiết thuộc Lực lượng Dự bị Không quân Mỹ, biệt danh “Thợ săn bão”, đã thực hiện chuyến bay xuyên tâm siêu bão Melissa, nhằm thu thập dữ liệu quan trọng phục vụ Trung tâm Bão Quốc gia (NHC).

Theo Reuters, Melissa hiện đạt cấp 5 - cấp cao nhất trong thang phân loại bão - với sức gió duy trì lên tới 282 km/h, đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng khi tiến sát đảo quốc Jamaica. NHC mô tả đây là một cơn bão “thảm khốc”, dự kiến sẽ đổ bộ Jamaica trước khi di chuyển qua miền Đông Cuba và quần đảo Bahamas.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo Melissa mang theo sức gió hủy diệt, lượng mưa có thể đạt gần 1 mét cùng nguy cơ tàn phá diện rộng. Tính nguy hiểm của siêu bão càng tăng do nó di chuyển chậm trên vùng biển Caribe đang nóng lên bất thường.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness đã ra lệnh sơ tán toàn bộ cư dân tại khu vực miền Nam, đồng thời cảnh báo “không công trình hạ tầng nào có thể trụ vững trước sức tàn phá của một cơn bão cấp 5”.

Ông Desmond McKenzie, người phụ trách công tác ứng phó thảm họa của chính phủ, cho biết hơn 650 hầm trú ẩn trên khắp Jamaica đã được mở cửa đón người dân.

Tại Cuba, chính quyền cũng khẩn trương sơ tán khoảng 650.000 người tại năm tỉnh miền Đông gồm Guantanamo, Granma, Holguín, Las Tunas và Santiago de Cuba. Theo dự báo, siêu bão Melissa sẽ đổ bộ vào đất liền Cuba đêm 28/10 (giờ địa phương, tức sáng 29/10 theo giờ Hà Nội) và di chuyển từ Nam lên Bắc trong vòng 12 giờ.

Theo CNN, Melissa đã tăng cường độ nhanh chóng, trở thành cơn bão mạnh nhất hành tinh kể từ đầu năm 2025, đồng thời nằm trong nhóm bão mạnh kỷ lục từng được ghi nhận tại Đại Tây Dương. Sức mạnh của Melissa được “tiếp năng lượng” bởi nhiệt độ đại dương vùng Caribe cao bất thường.

Trong vòng 24 giờ từ sáng 25/10 đến 26/10, sức gió của Melissa tăng vọt từ 112 km/h lên 225 km/h - mức tăng hiếm thấy. Đến chiều 27/10, bão tiếp tục tăng cường độ, đạt đỉnh 281 km/h. Các chuyên gia nhận định hiện tượng bão mạnh lên nhanh như vậy ngày càng phổ biến hơn do tác động của biến đổi khí hậu.

Melissa là cơn bão mới nhất trong loạt siêu bão Đại Tây Dương năm nay ghi nhận quá trình tăng cường độ đột biến. Theo tổ chức nghiên cứu Climate Central, nhiệt độ đại dương dọc theo đường đi của bão cao hơn khoảng 1,4 độ C so với trung bình nhiều năm. Đây là yếu tố góp phần thúc đẩy sự bùng nổ sức mạnh của Melissa.

Nhiều nghiên cứu khí hậu gần đây cũng cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các cơn bão hiện đại mang theo lượng mưa lớn hơn đáng kể so với các thập kỷ trước, do không khí ấm hơn có khả năng giữ nhiều hơi nước hơn, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và tàn phá nghiêm trọng.