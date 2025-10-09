Bão Hạ Long càn quét quần đảo Nhật Bản

Siêu bão Hạ Long mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội tàn phá quần đảo Izu, buộc Nhật Bản duy trì cảnh giác cao dù cảnh báo khẩn cấp mưa lớn vừa được hạ cấp.

Cơn bão Hạ Long đổ bộ vào Nhật Bản ngày 9/10. Ảnh: NHK

Đài NHK đưa tin ngày 9/10 cho biết cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vừa hạ cấp mức cảnh báo khẩn cấp mưa lớn đối với thị trấn Hachijo thuộc quần đảo Izu (Tokyo) xuống còn cảnh báo thông thường. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn kêu gọi người dân cảnh giác cao độ trước nguy cơ lở đất và các thảm họa thiên nhiên khác.

Hiện siêu bão Hạ Long (tên quốc tế là Halong) với sức gió rất mạnh đang hoành hành khu vực phía nam quần đảo Izu ngoài khơi Thái Bình Dương, mang theo mưa lớn và gió giật dữ dội khi di chuyển theo hướng đông.

Trước đó, JMA đã ban bố cảnh báo khẩn cấp mưa lớn tại thị trấn Hachijo, yêu cầu người dân duy trì mức cảnh giác cao nhất. Đến 11h sáng ngày 9/10, khu vực phía nam của chuỗi đảo này vẫn nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão, với mưa xối xả kéo dài từ rạng sáng.

Ảnh vệ tinh của cơn bão Hạ Long đang di chuyển gần đến chuỗi đảo Izu ngày 9/10. Ảnh: Cơ quan Khí tượng Nhật Bản

Giới chức khí tượng cảnh báo, nhiều khả năng sạt lở đất và các thiệt hại khác đã xảy ra, đồng thời kêu gọi người dân Hachijo chủ động đảm bảo an toàn tính mạng bằng mọi cách có thể.

Khoảng 8h30 sáng, JMA cho biết các dải mây mưa dày đặc đã hình thành phía trên khu vực phía nam quần đảo Izu. Lượng mưa tại vùng lân cận Hachijo đạt hơn 120 mm chỉ trong một giờ tính đến 5 giờ 30 sáng, và khoảng 100 mm trong giờ kế tiếp.

Đảo Hachijojima ghi nhận 284,5 mm mưa trong sáu giờ đến 7h20 sáng - mức cao kỷ lục kể từ khi cơ quan khí tượng bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2003.

Trước trưa, JMA đã chuyển cảnh báo khẩn cấp về bão và sóng lớn đối với thị trấn Hachijo và các làng Aogashima, Toshima, Niijima, Kozushima, Miyake và Mikurajima thành cảnh báo và khuyến nghị phòng ngừa.

Trong ba giờ tính đến 10h sáng, tốc độ gió giật cực đại được ghi nhận vượt 190 km/giờ tại sân bay Hachijojima, hơn 160 km/giờ trên đảo Hachijojima và hơn 120 km/giờ trên đảo Miyakejima.

Cơ quan khí tượng dự báo bão Hạ Long sẽ vẫn duy trì cường độ rất mạnh khi tiếp tục di chuyển về phía đông, và cảnh báo cư dân quần đảo Izu cần duy trì cảnh giác trong nhiều giờ tới trước gió giật có thể phá hủy nhà cửa.

Tốc độ gió tối đa dự kiến trong ngày 9/10 có thể đạt 180 km/giờ, với gió giật lên đến 250 km/giờ.

Khu vực vùng Kanto, bao gồm cả Tokyo, cũng được dự báo có gió mạnh, chủ yếu ngoài khơi, với vận tốc tối đa khoảng 90 km/giờ và gió giật có thể vượt 120 km/giờ.

Một cảnh báo bão đã được ban hành cho khu vực phía nam tỉnh Chiba, khi Nhật Bản tiếp tục đối mặt với một trong những cơn bão mạnh nhất mùa này.