Bão Hạ Long có nguy cơ đổ bộ thủ đô Tokyo

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhận định, cơn bão Hạ Long (Nhật Bản gọi là bão số 22) sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới một khu vực rộng lớn, trong đó có thủ đô Tokyo từ rạng sáng 9/10, với sức tàn phá được dự báo chưa từng có tiền lệ.

Hình ảnh vệ tinh khi bão Hạ Long hình thành do Cơ quan khí tượng Nhật Bản chụp hôm 5/10. Ảnh: Tenki

Trong cuộc họp báo khẩn cấp diễn ra sáng nay (8/10) tại Tokyo, đại diện Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết bão số 22, có tên quốc tế là Hạ Long, đang tiến gần quần đảo Izu thuộc thủ đô Tokyo và từ rạng sáng mai (9/10) sẽ tác động nghiêm trọng đến khu vực này.

Cơ quan khí tượng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến và nhiều khả năng sẽ ban bố cảnh báo đặc biệt về gió mạnh và sóng lớn tại quần đảo Izu.

Ông Tachihara Shyuichi, Trưởng phòng Dự báo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết: “Có nguy cơ xảy ra gió giật mạnh, sóng lớn ở mức chưa từng ghi nhận trước đây, cần nâng mức cảnh giác lên cao nhất. Gió lớn có thể làm sập nhà cửa, bật gốc cây xanh. Người dân cần chủ động sơ tán đến nơi trú ẩn kiên cố trước khi bão đổ bộ. Khi ở trong nhà, cần tránh xa cửa sổ và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn”.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, lượng mưa tại quần đảo Izu có khả năng lên tới 300 mm trong 24 giờ, đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, cây đổ, lũ quét đe dọa an toàn của người dân.

Trong bối cảnh này, cư dân tại các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Hạ Long đang tích cực gia cố nhà cửa, di chuyển tàu thuyền đến nơi neo đậu an toàn và chuẩn bị các phương tiện cần thiết nhằm ứng phó với thiên tai.