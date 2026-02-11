Mẹ bầu ăn Tết thế nào để mẹ vui, con khỏe?

Để có kỳ nghỉ Tết an toàn, mẹ bầu cần chuẩn bị chu đáo từ trước Tết đến những ngày du xuân, đảm bảo sức khỏe cả mẹ và con.

Tết Nguyên đán là dịp sum vầy, nhưng với phụ nữ mang thai, sự xáo trộn về nhịp sinh hoạt và thói quen ăn uống có thể gây mệt mỏi hoặc một số vấn đề sức khỏe.

Dưới đây là những lưu ý cần thiết về sinh hoạt cũng như chế độ dinh dưỡng trước, trong và sau Tết mẹ bầu tham khảo để đón Xuân an toàn cho cả mẹ và bé.

Những ngày chuẩn bị trước Tết

Đây là thời điểm mọi người thường bận rộn nhất với việc dọn dẹp nhà cửa và sắm sửa chuẩn bị cho Tết, mẹ bầu cần lưu ý những vấn đề sau.

Bà mẹ mang thai cần tránh tiếp xúc hóa chất tẩy rửa như các loại nước tẩy bồn cầu, xịt kính hay đánh bóng đồ gỗ chứa hóa chất độc hại cho sức khỏe mẹ và bé. Nếu bắt buộc phải làm, hãy ưu tiên các chất làm sạch tự nhiên như chanh, giấm hoặc baking soda.

Mẹ bầu cần tuyệt đối tránh leo trèo và mang vác nặng. Hãy nhờ chồng, cha mẹ hoặc người thân thực hiện những việc nặng nhọc này.

Bà mẹ cần bổ sung dinh dưỡng đầy đủ trong những ngày Tết.

Để chuẩn bị cho Tết, mẹ bầu cần hạn chế đi lại quá nhiều. Gần Tết lưu lượng giao thông rất đông và mọi người thường vội vã, hối hả cộng với chở hàng hóa cồng kềnh nên dễ có nguy cơ va chạm.

Do đó mẹ bầu cần lên kế hoạch cụ thể, lên danh sách các món cần mua sắm và đi mua trong 1 lần. Hạn chế đến nơi đông người giúp phòng tránh lây nhiễm một số bệnh thông thường cũng như những tác động xấu của thời tiết ẩm lạnh.

Mẹ bầu dù bận rộn dọn dẹp, đừng để cơ thể bị đói quá lâu dẫn đến tụt đường huyết, gây chóng mặt, mệt mỏi. Hãy luôn chuẩn bị sẵn các bữa phụ lành mạnh như sữa chua, hạt ngũ cốc. Trong các bữa ăn cần cảnh giác với các món tái, nộm hoặc rau sống, hực phẩm chưa nấu chín kỹ, có thể gây rối loạn tiêu hóa.

Mẹ bầu vui chơi và nghỉ ngơi trong Tết

Những ngày Tết là giai đoạn dễ bị "phá vỡ" kỷ luật nhất. Mục tiêu lúc này là duy trì sự ổn định cho sức khỏe của mẹ và bé giữa lịch trình chúc Tết dày đặc.

Về chế độ ăn uống ngày Tết của mẹ bầu

Trong những ngày Tết, chế độ dinh dưỡng của mẹ bầu cần sự cân bằng để kiểm soát cân nặng và đường huyết. Các món giàu tinh bột như bánh chưng hay xôi nếp, chỉ nên ăn một lượng nhỏ và tránh ăn kèm với các món nhiều bột đường khác để không gây quá tải cho hệ tiêu hóa.

Thai phụ cần hạn chế các món muối chua như dưa hành, củ kiệu vì lượng muối cao dễ gây giữ nước, dẫn đến phù nề và tăng huyết áp thai kỳ.

Mẹ bầu cũng cần tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc "ăn chín, uống sôi", tránh xa các món tái, nem chua hay thực phẩm lạ để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn. Thay vì rượu bia hay nước ngọt có gas, hãy ưu tiên nước lọc và nước trái cây tươi để thanh lọc cơ thể.

Về sinh hoạt và đi lại

Nếu phải di chuyển bằng ô tô, mẹ bầu lưu ý không ngồi một chỗ quá lâu. Cứ sau 1-2 tiếng, hãy xuống xe đi lại hoặc vận động xoay cổ chân tại chỗ để giúp máu lưu thông, phòng ngừa nguy cơ hình thành cục máu đông.

Mẹ bầu nên đi những đôi giày đế bệt, êm chân và có độ ma sát cao giúp giảm đáng kể áp lực lên cột sống và thắt lưng khi phải di chuyển nhiều. Nên chọn quần áo rộng rãi, chất liệu co giãn tốt để cơ thể thoải mái, tránh gây chèn ép bụng và giúp khí huyết lưu thông.

Mẹ bầu cần ngủ đủ giấc trong ngày, tranh thủ chợp mắt buổi trưa khoảng 30 phút để tái tạo năng lượng. Không nên di chuyển liên tục mà cần có kế hoạch đi chúc Tết theo từng ngày, bố trí thời gian nghỉ ngơi tại gia đình.

Trong những ngày nghỉ Tết, tâm lý ngại đến bệnh viện đầu năm thường khiến mẹ bầu chủ quan hoặc cố chịu đựng khi cảm thấy những bất thường nho nhỏ.

Tuy nhiên, phụ nữ mang thai cần liên hệ với bác sĩ hoặc đến cơ sở y tế ngay lập tức nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như ra máu âm đạo (dù ít), đau bụng dưới từng cơn hoặc đau dữ dội, rỉ nước ối, hoặc cảm nhận thai máy ít hơn so với mọi ngày. Lưu ý rằng, việc lắng nghe cơ thể mình chính là điều quan trọng nhất, giúp mẹ có một thai kỳ nhẹ nhàng và thai nhi phát triển khỏe mạnh.