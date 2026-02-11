Uống rượu bia ngày Tết, hôm sau CSGT đo có nồng độ cồn có bị phạt?

Trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người băn khoăn việc uống rượu từ ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm, Cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện có nồng độ cồn thì có bị xử phạt hay không?

Tết Nguyên đán là dịp các đơn vị, doanh nghiệp hay các hội nhóm thường tổ chức liên hoan, gặp mặt, tổng kết nên khó tránh khỏi việc nhiều người sử dụng rượu bia trong các. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn uống rượu bia ngày Tết, hôm sau kiểm tra nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi tham gia giao thông có bị xử phạt?

Thắc mắc về vấn đề này, bạn đọc "Dung Đông" cho biết: Tôi uống rượu từ chiều ngày hôm trước, sáng ngày hôm sau tôi lái xe đi làm và được Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả nồng độ cồn của tôi ở mức 3, tôi bị giữ Giấy phép lái xe. Tôi không uống rượu vào ngày hôm sau là thời điểm tôi bị xử phạt thì trường hợp của tôi xử lý thế nào cho đúng và tôi phải chứng minh như thế nào?

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng bia rượu ngày Tết. Ảnh minh họa

Về vấn đề này, trên Cổng thông tin Bộ Công an chia sẻ, theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, trường hợp của bạn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại thời điểm khi Cảnh sát giao thông kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Luật sư Quách Thành Lực, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định pháp luật mới nhất áp dụng từ năm 2025, Việt Nam thống nhất nguyên tắc "cấm tuyệt đối nồng độ cồn" đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, nghĩa là chỉ cần trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là đã bị coi là vi phạm, không phân biệt uống nhiều hay ít, uống từ khi nào. Quy định này được nêu rõ tại Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Về mức xử phạt, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ thay thế cho các quy định trước đây, hành vi phạt vi phạm nồng độ cồn hiện nay được quy định ở mức tăng lên đẻ răn đe và nâng cao ý thức của người dân chấp hành pháp luật đối với việc sử dụng bia rượu.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe máy:

- Nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở, người vi phạm bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe;

- Nếu nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 đến 0,4 mg/1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe;

- Trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Đối với người điều khiển xe ô tô:

- Trường hợp nồng độ cồn có trong máu hoặc hơi thở nhưng chưa vượt quá mức 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít hơi thở, người vi phạm bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng kèm theo tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng;

- Nếu nồng độ cồn vượt mức 50 đến 80 mg/100 ml hoặc 0,25 đến 0,4 mg/1 lít hơi thở, bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, tước lái 16 đến 18 tháng;

- Trường hợp mức nồng độ cao nhất vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít hơi thở, mức phạt có thể lên tới 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.