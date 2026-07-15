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Giải trí

'Mẹ 3 con' Nhã Phương quyến rũ

  • Thứ tư, 15/7/2026 21:25 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Trường Giang ở tuổi 36 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Hôm 15/7, trên fanpage với 7,3 triệu người theo dõi, Nhã Phương gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Diễn viên khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ trang phục tông xanh pastel chủ đạo.

Bà xã Trường Giang lựa chọn corset cúp ngực màu xanh nhạt với phom dáng ôm sát, tôn đường cong cơ thể nhưng vẫn giữ được vẻ tinh tế nhờ chất liệu vân nhỏ và điểm nhấn là hàng cúc chạy dọc thân áo. Nữ diễn viên kết hợp cùng quần jeans ống suông cạp cao, tạo tổng thể trẻ trung, năng động mà không làm giảm đi nét nữ tính.

Nhã Phương hoàn thiện outfit với chiếc túi xách của nhà mốt Louis Vuitton màu xanh đồng điệu. Người đẹp chọn kiểu tóc uốn gợn nhẹ cùng lối trang điểm trong trẻo, tự nhiên tôn gương mặt tươi tắn.

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Nhã Phương khoe bộ trang phục tự phối. Ảnh: FBNV.

"Mẹ bỉm tự phối một outfit cho ngày mưa", cô chú thích dưới loạt ảnh. Bài đăng của Nhã Phương nhanh chóng thu hút sự chú ý chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới phần bình luận, dân mạng khen vóc dáng của diễn viên Những thiên thần áo trắng. Ở tuổi 36, cô được khen vẫn trẻ đẹp, giữ được vóc dáng săn chắc dù đã trải qua 3 lần sinh nở.

Nhã Phương hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã Trường Giang. Sau 8 năm về chung một nhà, cặp sao đã có với nhau 3 con. Cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, công khai những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào trên mạng xã hội.

Cách đây một tháng, Trường Giang và Nhã Phương còn thực hiện vlog, ghi lại những khoảnh khắc của cả gia đình tại căn nhà vườn ở Xuyên Mộc, TP.HCM. Cả hai cùng các con thu hoạch trái cây, rau củ. Trường Giang tự tay vào bếp để nấu các món ngon cho vợ con. Cuộc hôn nhân của cặp sao được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

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Tử Khiêu

Nhã Phương Nhã Phương quyến rũ đầm cúp ngực Trường Giang

  • Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,...

    Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/06/1990
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...

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