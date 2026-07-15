Nữ diễn viên cầu cứu vì bị quấy rối

Choi Kang Hee cho biết thời gian qua, cô liên tục bị rình rập, theo dõi. Việc này khiến diễn viên Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý.

Theo tờ Newsis, nữ diễn viên Hàn Quốc Choi Kang Hee cho biết cô là nạn nhân của hành vi rình rập. Mới đây, nữ diễn viên phải công khai lên tiếng để cầu cứu. Thời gian qua, cô liên tục bị một người theo dõi và tìm cách tiếp cận.

Ngày 15/7, Choi Kang Hee đăng tải một bài viết trên mạng xã hội. Thông qua bài viết, Choi Kang Hee cho biết cô buộc phải công khai sự việc vì lo ngại cho sự an toàn của bản thân.

Diễn viên Choi Kang Hee. Ảnh: Newsis.

"Hôm qua, tôi nhận được một lá thư nói rằng nếu tôi không phản hồi, người đó sẽ xem như tôi đã đồng ý và sẽ tiếp tục theo dõi xe của tôi. Sau đó, tôi nhận ra đây cũng chính là người đã liên lạc với tôi vài ngày trước", nữ diễn viên chia sẻ.

Choi Kang Hee nhấn mạnh cô sẽ không nêu tên người này, nhưng tha thiết yêu cầu họ chấm dứt mọi hành vi theo dõi.

"Xin đừng theo dõi tôi nữa. Sự im lặng của tôi không đồng nghĩa với việc đồng ý. Tôi hy vọng mọi người hiểu việc cố gắng tiếp cận ai đó khi chưa có sự đồng ý người đó, chờ đợi hoặc bám theo họ đều có thể cấu thành hành vi rình rập. Dù không có ý xấu, những hành động đó vẫn gây ra nỗi sợ hãi và áp lực tâm lý rất lớn đối với người bị nhắm đến", cô bày tỏ.

Choi Kang Hee cho biết do những sự việc bất thường xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây, cô đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần.

"Tôi không thể nhận thư hay quà gửi trực tiếp đến đài truyền hình nữa. Nếu muốn gửi, xin hãy thông qua công ty quản lý hoặc câu lạc bộ người hâm mộ chính thức. Gần đây tôi thậm chí gặp ác mộng, không thể phân biệt giữa thực tế và hư cấu. Tôi thật sự mong nhận được sự thấu hiểu và hợp tác từ mọi người", nữ diễn viên chia sẻ.

Choi Kang Hee sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí Hàn Quốc từ giữa thập niên 1990 và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Whispering Corridors, Protect the Boss, 7th Grade Civil Servant, Queen of Mystery (Nữ hoàng bí ẩn)...

Sau bộ phim Hello? It's Me! phát sóng năm 2021, cô tạm ngừng hoạt động diễn xuất trong khoảng 3 năm. Trong thời gian đó, cô đã thử làm nhiều công việc khác nhau, chẳng hạn nhân viên phục vụ tại các nhà hàng hoặc dọn dẹp nhà cửa cho những đồng nghiệp nổi tiếng khác.

Nữ diễn viên từng giải thích việc cô làm nhiều công việc khác nhau là để trải nghiệm.

Cô cho biết: "Tôi không thấy hạnh phúc khi đóng phim. Tôi đã làm việc suốt 25 năm nhưng tôi tự hỏi 'mình giỏi cái gì'. Đó là lý do tôi quyết định thử nhiều thứ khác nhau. Phương châm sống của tôi là ai không làm thì không ăn. Vì vậy tôi phải làm gì đó. Tôi tò mò không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc diễn xuất. Vì vậy, tôi đã đi học làm biên tập viên truyền hình, thậm chí làm thêm tại nhà hàng, rửa bát thuê".

Đến năm 2024, nữ diễn viên trở lại thông qua các chương trình truyền hình thực tế và dự kiến tái xuất sân khấu kịch vào tháng 9 với vở Closer. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một vở kịch sau hơn 30 năm kể từ khi ra mắt.