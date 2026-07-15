Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

'Kiếp nạn' của mỹ nam 17 tuổi đang gây sốt

  • Thứ tư, 15/7/2026 21:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Keonho, thành viên nhóm nhạc CORTIS, vừa gặp chấn thương khiến anh gãy xương quanh ngón út ở cả hai bàn tay, ngay trước thềm tour lưu diễn quan trọng.

Theo News1, hôm 15/7, công ty quản lý BIGHIT MUSIC lên tiếng thông báo về tình trạng sức khỏe của Keonho. Đơn vị này cho biết nam ca sĩ bị ngã và tiếp đất bằng hai tay trong tư thế không thuận lợi. Thành viên CORTIS sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy anh bị gãy xương quanh ngón út ở cả hai bàn tay.

Keonho ảnh 1

Keonho bị gãy xương quanh ngón út ở cả hai bàn tay. Ảnh: News1.

"Keonho đã ngay lập tức được điều trị y tế và đang phục hồi ổn định. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên rằng để bảo vệ vùng bị thương và hỗ trợ phục hồi hoàn toàn, cậu ấy cần phải bó bột và đeo nẹp trong thời gian này, đồng thời hạn chế cử động quá mức ở cả hai cánh tay", BIGHIT MUSIC thông báo.

Công ty quản lý cho biết lịch trình của nam ca sĩ sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng sức khoẻ của Keonho. Trong 2 buổi concert diễn ra vào ngày 18/7 - 19/7 sắp tới, gương mặt đại diện của nhóm CORTIS sẽ biểu diễn mà không thực hiện vũ đạo, nhằm giảm thiểu chuyển động của cánh tay.

Công ty cũng trấn an người hâm mộ, cho biết sẽ nỗ lực hết sức để nghệ sĩ sớm bình phục.

Keonho sinh năm 2009, là một trong 5 mảnh ghép của CORTIS, bên cạnh Martin, James, Juhoon và Seonghyeon. Nhóm ra mắt vào ngày 18/8 năm ngoái với mini album đầu tay Color outside the lines và trở thành nhóm nhạc nam mới nhất của BIGHIT Music sau 6 năm. Album của nhóm dẫn đầu doanh số tuần đầu trong các tân binh ra mắt và nhanh chóng cán mốc hơn 1,06 triệu bản chỉ sau khoảng ba tháng phát hành.

Keonho ảnh 2Keonho ảnh 3

Keonho có ngoại hình nổi bật ở tuổi 17. Ảnh: X.

CORTIS được xem là một trong những nghệ sĩ đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z và Gen Alpha (thường được gọi chung là "thế hệ Zalpha") với phong cách trẻ trung, đa năng, sáng tạo, mang đậm tinh thần "Young Creator Crew". Keonho là em út và cũng là "visual" của nhóm, thu hút đông đảo fan nhờ ngoại hình được ví như "xé truyện bước ra".

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Thị trường ra sao khi phim lậu bị xóa sổ

Sau nhiều năm tồn tại như một “bóng đen” của thị trường trực tuyến, hàng loạt website phim lậu tại Việt Nam vừa bị cơ quan chức năng triệt phá.

05:34 8/7/2026

6 nghệ sĩ tử vong trong vụ rơi máy bay ở Bahamas

Tai nạn máy bay đã khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 5 thành viên ban nhạc Da Pond Band và DJ nổi tiếng Melvin Henfield.

3 giờ trước

‘Quái kiệt điện ảnh’ Christopher Nolan lên tiếng

"The Odyssey" chưa ra mắt đã đối diện làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Christopher Nolan chia sẻ với ông, những cuộc tranh cãi này không đáng bận tâm.

10 giờ trước

Hoàng Nhi

Keonho gãy tay cortis

Đọc tiếp

'Mẹ 3 con' Nhã Phương quyến rũ

'Mẹ 3 con' Nhã Phương quyến rũ

2 giờ trước 21:25 15/7/2026

0

Trải qua 3 lần sinh nở, bà xã Trường Giang ở tuổi 36 vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn.

Nữ diễn viên cầu cứu vì bị quấy rối

Nữ diễn viên cầu cứu vì bị quấy rối

4 giờ trước 19:28 15/7/2026

0

Choi Kang Hee cho biết thời gian qua, cô liên tục bị rình rập, theo dõi. Việc này khiến diễn viên Hàn Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về tâm lý.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý