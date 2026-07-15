'Kiếp nạn' của mỹ nam 17 tuổi đang gây sốt

Keonho, thành viên nhóm nhạc CORTIS, vừa gặp chấn thương khiến anh gãy xương quanh ngón út ở cả hai bàn tay, ngay trước thềm tour lưu diễn quan trọng.

Theo News1, hôm 15/7, công ty quản lý BIGHIT MUSIC lên tiếng thông báo về tình trạng sức khỏe của Keonho. Đơn vị này cho biết nam ca sĩ bị ngã và tiếp đất bằng hai tay trong tư thế không thuận lợi. Thành viên CORTIS sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cho thấy anh bị gãy xương quanh ngón út ở cả hai bàn tay.

Keonho bị gãy xương quanh ngón út ở cả hai bàn tay. Ảnh: News1.

"Keonho đã ngay lập tức được điều trị y tế và đang phục hồi ổn định. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khuyên rằng để bảo vệ vùng bị thương và hỗ trợ phục hồi hoàn toàn, cậu ấy cần phải bó bột và đeo nẹp trong thời gian này, đồng thời hạn chế cử động quá mức ở cả hai cánh tay", BIGHIT MUSIC thông báo.

Công ty quản lý cho biết lịch trình của nam ca sĩ sẽ được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng sức khoẻ của Keonho. Trong 2 buổi concert diễn ra vào ngày 18/7 - 19/7 sắp tới, gương mặt đại diện của nhóm CORTIS sẽ biểu diễn mà không thực hiện vũ đạo, nhằm giảm thiểu chuyển động của cánh tay.

Công ty cũng trấn an người hâm mộ, cho biết sẽ nỗ lực hết sức để nghệ sĩ sớm bình phục.

Keonho sinh năm 2009, là một trong 5 mảnh ghép của CORTIS, bên cạnh Martin, James, Juhoon và Seonghyeon. Nhóm ra mắt vào ngày 18/8 năm ngoái với mini album đầu tay Color outside the lines và trở thành nhóm nhạc nam mới nhất của BIGHIT Music sau 6 năm. Album của nhóm dẫn đầu doanh số tuần đầu trong các tân binh ra mắt và nhanh chóng cán mốc hơn 1,06 triệu bản chỉ sau khoảng ba tháng phát hành.

Keonho có ngoại hình nổi bật ở tuổi 17. Ảnh: X.

CORTIS được xem là một trong những nghệ sĩ đại diện tiêu biểu của thế hệ Gen Z và Gen Alpha (thường được gọi chung là "thế hệ Zalpha") với phong cách trẻ trung, đa năng, sáng tạo, mang đậm tinh thần "Young Creator Crew". Keonho là em út và cũng là "visual" của nhóm, thu hút đông đảo fan nhờ ngoại hình được ví như "xé truyện bước ra".