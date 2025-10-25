MCK giữa tin có bạn gái mới

MCK gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về "những tổn thương cũ". Động thái này được quan tâm bởi gần đây anh có nhiều bài đăng trên mạng xã hội và đang vướng tin có bạn gái mới.

Mới đây, trạng thái của MCK trên mạng xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nam rapper chia sẻ lại một bài đăng có nội dung: “Hãy bình thường hóa việc tránh xa những người gợi lại phiên bản tổn thương, chưa được chữa lành của bạn. Bạn đã nỗ lực quá nhiều để quay lại. Quá khó để đánh mất chính mình một lần nữa chỉ để giữ cho người khác cảm thấy thoải mái. Đừng cảm thấy tội lỗi khi chọn sự bình yên thay vì quá khứ”.

Hình ảnh rapper MCK. Ảnh:@mck.

Những chia sẻ trên nhận được sự chú ý bởi trước đó không lâu, nam rapper được cho là bày tỏ sự không hài lòng với thương hiệu thời trang của Wxrdie.

Cụ thể, đại diện thương hiệu này từng gửi lời mời hợp tác đến bạn gái của MCK cho một chiến dịch truyền thông. Tuy nhiên, nam rapper sinh năm 1999 đã công khai từ chối bằng cách gắn thẻ thương hiệu này và bình luận: “Người yêu anh không mặc đồ xấu em ơi”.

Động thái gay gắt này nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Wxrdie hiện là bạn trai của tlinh, người yêu cũ MCK.

Tối 23/10, phía thương hiệu của Wxrdie đã đăng tải lời xin lỗi công khai, thừa nhận có thiếu sót trong quy trình làm việc và cho biết sẽ rút kinh nghiệm để tránh những hiểu lầm tương tự.

"Chúng mình khẳng định rằng việc Lonely Stonie lựa chọn bạn KOL được đề cập đến trong sự việc, hoàn toàn xuất phát từ sự phù hợp về hình ảnh và tinh thần của bạn với bộ sưu tập sắp ra mắt, không bị ảnh hưởng bởi yếu tố cá nhân hay xu hướng dư luận", đại diện viết.

MCK (tên thật Nghiêm Vũ Hoàng Long, sinh năm 1999) nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Rap Việt. Ở Rap Việt, MCK được các huấn luyện viên đánh giá cao khả năng chơi rap melody, thậm chí gọi anh là "truyền nhân của JustaTee".

Những ngày qua, MCK vướng tin có bạn gái mới - chủ một local brand, sinh năm 1999. Anh đăng hình cùng cô gái trên trang cá nhân, song chưa chính thức công khai hẹn hò.